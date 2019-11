“Como compañía, hemos tomado la decisión de no continuar la alianza con Libra Association, por el momento. Pero vamos a seguir trabajando por democratizar el acceso a servicios financieros”, asegura. PayPal no ha especificado de forma oficial las razones del retiro de esta alianza. Shivananda aclara que esto no significa que no le brinden apoyo al proyecto en el futuro.