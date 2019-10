Otra plataforma de streaming, Spotify, sí está tomando cartas en el asunto, introduciendo medidas más drásticas, como obligando a dar permiso para que la compañía sepa tu ubicación para comprobar si efectivamente estás usando la cuenta en el mismo sitio que el resto de tu familia. Sin embargo Netflix, de momento, no tiene planes de introducir métodos como ese, ya que no entra dentro de los métodos que no molesten a los consumidores finales de los que habla Greg Peters en el vídeo.