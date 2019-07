"Me di cuenta de que no se trataba de un pequeño subconjunto de personas que actuaban de manera aberrante. Esta podría ser la forma en que se comportan las personas. Y eso me asustó mucho", declaró. Y es que de un total de 316, 669 tuits del Gamergate publicados en tres días, 217, 384 fueron retuits, de acuerdo con un análisis del especialista Andy Baio.