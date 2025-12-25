Realeza

El rey Carlos III instó a priorizar la bondad frente a la división en su mensaje navideño

La intervención anual, transmitida desde la Abadía de Westminster, puso énfasis en la importancia de la solidaridad y el respeto mutuo para afrontar desafíos sociales, conflictos y el contexto internacional actual

El rey Carlos de Gran Bretaña, junto con miembros de la familia real, llega para asistir al servicio del día de Navidad de la Familia Real en la iglesia de Santa María Magdalena, mientras la realeza se instala en la finca de Sandringham en el este de Inglaterra, Gran Bretaña, el 25 de diciembre de 2025. REUTERS/Hannah McKay

En una Navidad en el que la guerra en Ucrania proyecta una sombra sobre Europa, las preocupaciones sobre la inmigración dividen a las sociedades y algunos políticos avivan la ira y el resentimiento, el rey Carlos III de Gran Bretaña llamó a las personas a centrarse en la bondad en lugar del conflicto.

Al dar su discurso anual de vacaciones desde la Abadía de Westminster, Carlos declaró que la historia navideña de los sabios y pastores que viajan por la noche para encontrar a su salvador muestra cómo podemos encontrar fortaleza en la “compañía y bondad de los demás”.

“Hasta el día de hoy, en tiempos de incertidumbre, estas formas de vida son valoradas por todas las grandes religiones y nos proporcionan profundos pozos de esperanza, de resiliencia frente a la adversidad”, dijo el monarca. “La paz a través del perdón, simplemente conociendo a nuestros vecinos y mostrando respeto mutuo, creando nuevas amistades”.

“En esto, con la gran diversidad de nuestras comunidades, podemos encontrar la fuerza para asegurar que el bien triunfe sobre el mal”, añadió.

El rey Carlos y la reina Camila de Gran Bretaña, junto con miembros de la familia real, llegan para asistir al servicio del día de Navidad de la Familia Real en la iglesia de Santa María Magdalena, mientras la realeza se instala en la finca de Sandringham en el este de Inglaterra, Gran Bretaña, el 25 de diciembre de 2025. REUTERS/Hannah McKay

El discurso, que concluyó con un villancico cantado por un coro ucraniano, llega mientras los líderes europeos reúnen apoyo para Ucrania en medio de señales de que el presidente estadounidense Donald Trump está perdiendo la paciencia con los países europeos. En casa, la política británica se ha vuelto cada vez más amarga mientras el gobierno del primer ministro Keir Starmer lucha por controlar la migración no autorizada y reforzar los servicios públicos.

Carlos, el jefe titular de la Iglesia de Inglaterra, eligió la Abadía de Westminster como el lugar de su mensaje navideño para subrayar el tema de la peregrinación. La abadía, conocida como el lugar de coronaciones y bodas reales, también es el foco de una peregrinación anual en honor a Eduardo el Confesor, un antiguo rey de Inglaterra que fue canonizado como santo en 1161.

“La peregrinación es una palabra menos utilizada hoy en día, pero tiene un significado particular para nuestro mundo moderno, y especialmente en Navidad”, indicó. “Se trata de avanzar hacia el futuro, mientras también se viaja hacia atrás para recordar el pasado y aprender de sus lecciones”.

Carlos y su familia hicieron su propia peregrinación a pie más temprano en el día a la Iglesia de Santa María Magdalena en la finca privada de Sandringham del rey, a unos 160 kilómetros (unas 100 millas) al norte de Londres.

La gente espera afuera mientras el rey Carlos de Gran Bretaña y la familia real asisten al servicio del día de Navidad en la iglesia de Santa María Magdalena, mientras la familia real se instala en la finca de Sandringham en el este de Inglaterra, Gran Bretaña, el 25 de diciembre de 2025. REUTERS/Hannah McKay

Carlos y la reina Camila, junto con el príncipe William y su esposa Kate, y sus hijos, los príncipes George y Louis y la princesa Charlotte, y la familia extendida caminaron hacia la iglesia y saludaron a las multitudes de personas después del servicio.

Los eventos a principios de este año que marcaron el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial subrayaron la necesidad de aprender del pasado, señaló Carlos. Aunque hay cada vez menos veteranos vivos de ese conflicto, debemos recordar el coraje y el sacrificio de aquellos que lucharon en la guerra y la forma en que las comunidades se unieron “frente a un desafío tan grande”, dijo.

“Estos son los valores que han dado forma a nuestro país y a la humanidad”, sostuvo. “A medida que escuchamos sobre la división, tanto en casa como en el extranjero, son los valores de los que nunca debemos perder de vista”.

El mensaje navideño anual del monarca es visto por millones de personas en el Reino Unido y en toda la humanidad, una asociación voluntaria de 56 naciones independientes, la mayoría de las cuales tienen lazos históricos con Gran Bretaña. El discurso pregrabado se transmite a las 3 p.m. de Londres, cuando muchas familias están disfrutando de su tradicional almuerzo navideño.

El rey Carlos de Gran Bretaña, el príncipe Guillermo de Gales, la princesa Catalina de Gales, el príncipe Jorge, la princesa Carlota y otros miembros de la familia real se marchan tras asistir al servicio de Navidad de la Familia Real en la iglesia de Santa María Magdalena, mientras la familia real se instala en la finca de Sandringham, en el este de Inglaterra, Gran Bretaña, el 25 de diciembre de 2025. REUTERS/Hannah McKay

El discurso es una de las raras ocasiones en las que Carlos, de 77 años, puede expresar sus propias opiniones y no busca orientación del gobierno.

El discurso de este año llega solo dos semanas después de que Carlos hiciera una aparición televisiva profundamente personal en la que dijo que las “buenas noticias” de sus médicos significaban que podría reducir su tratamiento para el cáncer en el nuevo año.

El rey fue diagnosticado con una forma aún no revelada de cáncer a principios de 2024. El Palacio de Buckingham dice que su tratamiento ahora está pasando a una “fase de precaución” y su condición será monitoreada para asegurar su continua recuperación.

El discurso fue acompañado por un video de miembros de la familia real, desde el rey hasta sus nietos, George, Louis y Charlotte, reuniéndose con el público y llevando a cabo sus deberes reales.

El rey Carlos de Gran Bretaña habla con el reverendo canónigo Paul Williams al salir después de asistir al servicio del día de Navidad de la familia real en la iglesia de Santa María Magdalena, mientras la familia real se instala en la finca de Sandringham en el este de Inglaterra, Gran Bretaña, el 25 de diciembre de 2025. REUTERS/Hannah McKay

Eso incluyó escenas del histórico viaje del rey al Vaticano mientras trabaja para forjar relaciones más estrechas entre la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia Católica.

El evento fue la primera vez desde que el rey Enrique VIII rompió lazos con Roma que los líderes de las dos iglesias cristianas, divididas durante siglos por cuestiones que ahora incluyen la ordenación de mujeres sacerdotes en la Iglesia de Inglaterra, han rezado juntos.

El mensaje del rey fue claro. Incluso si han pasado algunos años, siempre hay esperanza para empezar de nuevo. La paz es posible.

(con información de AP)

