UTC: Juan Randazzo se calificó como un defensor “agresivo en la marca”

El defensor argentino se mostró bastante contento con el trabajo que se viene realizando de cara al inicio de la Liga 1 2023.

UTC continua su preparación con miras a la siguiente temporada de la Liga 1 2023 y uno de los refuerzos, el zaguero argentino Juan Randazzo, se integró a los trabajos, reveló que le afectó la altura y se describió como un jugador agresivo en la marca.

Randazzo, que llegó a UTC procedente del club Atlético Estudiantes de Buenos Aires, aseguró que cumplió uno de sus objetivos en su carrera profesional. “Tenía como desafío jugar en el exterior y tuve otras propuestas también, pero me comunique con los dirigentes de acá (UTC) y con el cuerpo técnico para que me comentaran la idea que tenía el club, entonces eso fue lo que me terminó de convencer”, sostuvo en diálogo con Palco Vip Noticias.

“Hay un buen clima de trabajo y también un excelente grupo. Todos me han recibido de la mejor manera y en verdad estoy muy contento de poder estar acá”, agregó.

El 'gavilán' sigue preparándose para el inicio de la Liga 1 2023. (UTC)

Juan Randazzo reconoció que le afecto la altura de la ciudad de Cajamarca. “Es un poco distinto a lo que estaba acostumbrado. Si bien me comentaron que acá la altura no afectaba tanto, los primeros días si me chocó. Igual ya nos estamos acostumbrando a lo que es la ciudad, así que vamos bien”.

El jugador gaucho dio a conocer cuáles son sus características como jugador. “Como ya saben, soy defensor y lo que intentó siempre es ser agresivo en la marca. Vengo a aportarle al equipo lo que el técnico me pida”.

Además, se refirió a su proceso de adaptación al césped sintético del estadio Héroes San Ramon. “Si es distinto, allá en Argentina es todo césped natural. Pero con estos días de entrenamiento y aprovechando el doble turno, me sirvió para ir acostumbrándome a lo que es la cancha”.

Sobre el apoyo de la hinchada, el zaguero resaltó la importancia de tenerla siempre presente. “Me han comentado que la gente apoya mucho. Ojalá podamos crear entre todos un buen ambiente para poder hacernos fuertes de local, creo que eso va a ser muy importante a lo largo del campeonato”.

Plantel de UTC 2023

UTC de Cajamarca ha sido uno de los equipos que más cambios ha hecho en su plantilla de cara a la temporada 2023. La salida de Salomón Libman sorprendió a más de uno, sin embargo, mantener a la columna vertebral y el ataque será clave para ir en busca del título nacional.

Los jugadores que llegaron para reforzar al plantel que afrontará el campeonato son Patrick Zubczuck, Joel Sánchez, Joao Ortiz, Matías Abisab, Erinson Ramírez, Jonathan Medina, John Fajardo, Pedro Requena, Juan Cruz Randazzo y Gianmarco Gambetta.

En cuanto a las renovaciones, el club aseguró la permanencia de jugadores como Carlos Diez, Adrián Gutiérrez, Erick Canales, Maycol Infante, Luis Trujillo, Christian Mejía, Gaspar Gentile y Facundo Peraza.

La temporada pasada, tanto Gaspar Gentile como Facundo Peraza, se encargaron de liderar la ofensiva, motivo por el cual, era fundamental contar nuevamente con ellos.

