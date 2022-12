Concierto de Olga Tañón en Lima, nueva fecha y lugar de su presentación

Olga Tañón regresa al Perú.

Tras haber cancelado su show previsto para el pasado 19 de noviembre, la productora encargada del concierto de Olga Tañón anunció la nueva fecha de presentación de la cantante puertorriqueña, además del lugar en el que cantará para sus miles de fans peruanos.

El próximo 28 de enero en la Explanada del Parque de la Exposición, la ‘mujer de fuego’ se hará presente para hacer bailar a sus seguidores con sus éxitos musicales. Ella ahora continua con su gira ‘I am Back’, con el cual viene recorriendo diferentes países de Latinoamérica.

La cuatro veces ganadora del Grammy Latino, también 31 veces ganadora de Premios Lo Nuestro, Olga Tañón, anuncia así su retorno a los escenarios peruanos , como se sabe ella lanzó el pasado mes de julio “Nunca” y desde entonces se ha mostrado muy emocionada por regresar a nuestro país, no solo por lo buena de nuestra gastronomía, sino por los grandes amigos que tiene en la capital.

Cabe mencionar que el público que adquirió sus entradas para el concierto programado anteriormente, estas serán válidas para la nueva fecha, por lo que no tendrán que volver a comprar un ticket para el show del mes de enero.

Olga Tañón en Lima.

Entradas para el concierto de Olga Tañón

Las personas que quieran asistir al show de la cantante de merengue pueden comprar sus entradas en en la plataforma web de www.bnuepass.pe.

Precio de las entradas

Para este esperado show, el precio de las entradas van desde los 100 soles, además que también existe la posibilidad de comprar un box. Existe un descuento de hasta un 20 % para los clientes del BBVA.

BOX A - S/.S/ 3,700.00

BOX B - S/ 3,700.00

BOX C - S/ 3,700.00

BOX D - S/ 3,700.00

BOX E - S/ 3,700.00

6 PRODUCCIONES - S/.280.00

FUEGO - S/.200.00

BANDOLERO - S/.100.00

Las zonas para el concierto de Olga Tañón. (Bnuepass)

¿Qué dijo sobre la postergación de su evento?

Olga Tañon señaló que le tomó por sorpresa la postergación de su concierto en Lima. La cantante indicó que el comunicado anunciando la reprogramación de su espectáculo no fue autorizado por su equipo de trabajo, dando a conocer los motivos reales.

“El promotor tomó la decisión de posponer, no fuimos nosotros, teníamos todo listo. Él tuvo problemas con los tiempos de los documentos, cuando nosotros recibimos todos los documentos tenemos que viajar a Miami a hacer un proceso en el consulado, pero eso no sucedió en los tiempos que se tenía que hacer. Por eso él sugirió posponerlo y le dimos opciones inmediatas. No es justo para las personas, aquí no se dio una explicación cuando la gente tiene derecho a saber”, dijo el esposo de la cantante.

