Lima es una de las ciudades con la mayor caída de precios del metro cuadrado en América Latina

El aumento en las tasas de referencia y la crisis política actual en el país aumentan precios de vivienda.

Las mayores caídas de precios del metro cuadrado (m2) en América Latina, entre marzo 2022 y septiembre 2022, se dieron en las ciudades de Santiago de Chile (-23.7%), Bogotá (-18.2%), Buenos Aires (-5.8%) y Lima (-3.5%). De la misma forma, las ciudades con mayor aumento porcentual, en el mismo período de análisis, fueron Guadalajara (17.9%), Monterrey (11.5%), Montevideo (6.5%) y Ciudad México (2.1%), según un estudio elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella en conjunto con Urbania.

Es en ese sentido que, “en comparación con el período anterior, Lima pasó de tener una variación porcentual del precio del m2 en dólares, de +10% en mayo 2022, a -3.5%, en septiembre 2022. Lo cual puede deberse a diversos factores, como el aumento en las tasas de referencia y la crisis política actual en el país”, aseguró Luciano Barredo, gerente de Marketing de Grupo Navent, dueña de Urbania y Adondevivir.

Asimismo, las ciudades con m2 más caro de la región, de acuerdo con el estudio son Montevideo (US$ 3,054), Santiago de Chile (US$ 2,724), Ciudad de México (US$ 2,424) y Buenos Aires (US$ 2,421). Y las de m2 más barato son Bogotá (US$ 1,108), Quito (US$ 1,204), Córdoba (US$ 1,279) y Rosario (US$ 1,490).

Reporte: Relevamiento Inmobiliario de América Latina.

Y comparando los precios por metro cuadrado de los países analizados en el período de mayo 2022 vs septiembre 2022, se obtiene lo siguiente:

“Perú tiene tasas competitivas en comparación con la región, a pesar de las variables negativas que puede haber generado la pandemia, la inflación, el aumento en las tasas de referencia y la crisis política. Es así que, la alternativa de inversión en una vivienda siempre será una opción muy segura si analizamos de una manera prudente el mercado inmobiliario, antes de realizar cualquier inversión”, señaló Luciano Barredo.

El último reporte de Relevamiento Inmobiliario de América Latina (RIAL Di Tella- Urbania), que analiza 14 ciudades de 9 países de América Latina, se realizó entre propiedades de 1 y 2 dormitorios, con precios entre US$ 10,000 y US$ 300,000, superficies entre 20 y 100m2.

Aumentan precios de viviendas

Según el Informe Analytics Inmobiliario de la Asociación de Empresas Inmobiliarias (ASEI), el aumento de precio de viviendas seguirá con tendencia al alza el próximo año, luego de haber presentado un incremento en el mes de septiembre por metro cuadrado.

En ese sentido, Mario Arbulú, presidente del Comité de Análisis del Mercado de dicho gremio, estimó que el precio subirá 10% en los próximo 12 meses por el alza del combustible, la inflación, incremento en el precio de los materiales de construcción y el tipo de cambio. Además, señaló que el 30% del costo de la construcción está en dólares y por ello se da el aumento del tipo de cambio oferta.

Hasta julio de este año el costo por metro cuadrado de las viviendas se encontraba en S/6,239 (USD 1,800), pero hoy el precio subió a S/ 6,725, es decir S/ 486 más y por ello esto afectará no solo porque se trasladará al precio final de las viviendas, sino también en el rendimiento de las inversiones.

Los distritos que presentarán el mayor aumento de precios de las viviendas serán: San Miguel, Lince, Jesús María, Magdalena, Pueblo Libre y otros, pero serán menores en Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja, Barranco y La Molina; donde hay menor espacio.

Oportunidad

Por su parte, Luis Fuentes, especialista en finanzas y director de Estudio Fuentes, comentó que a pesar de la disminución de los desembolsos de créditos hipotecarios se acentuaron este año hay aún oportunidades en el rubro inmobiliario.

“Pese a que hoy las tasas de interés para adquirir un crédito hipotecario están altas, siempre hay oportunidades, donde la gente le puede sacar provecho. Es aquí donde el concepto de finanzas personales resulta interesante, ya que hoy se presenta la oportunidad de comprar una vivienda a un menor precio debido a la poca demanda en el rubro inmobiliario”, comentó el especialista.

Asimismo, Fuentes señaló que algunos esperarán el próximo año cuando bajen las tasas de interés para recién comprar una vivienda; sin embargo, podría resultar una oportunidad, ya que muchos pueden comprar una vivienda a una alta tasa de interés, pero a un buen precio. Y más adelante podría renegociar ese préstamo hipotecario, con menores tasas, con otra entidad financiera.

