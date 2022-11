Coki Gonzales contó por qué lo acusan de consumir drogas: “Me ha generado problemas en mi vida”

Coki Gonzales responde a las acusaciones de que consume drogas. YouTube Carlos Orozco

Coki Gonzales, periodista deportivo de Latina, se vio involucrado hace unos años en acusaciones de que supuestamente era consumidor de cocaína. En entrevista al canal de YouTube de Carlos Orozco, la figura contó cómo nacieron esos rumores y cómo afectaron su vida laboral y familiar.

El entrevistador empezó tocando el tema diciendo que había averiguado sobre la vida del conductor y le habían confirmado dos cosas: “Es de Alianza y no es coquero”. El comunicador contó que hasta el día de hoy lo acusan de consumir drogas.

Sin embargo, Gonzales desmintió los rumores asegurando que se sometería a los exámenes: “Te digo una cosa, a quien quiera me someto a la prueba que quieran, de pelo, de fosas nasales, de pelos de fosas nasales, de médula espinal, de sangre, de lo que quieran. Y si doy positivo por haber consumido cocaína alguna vez en mi vida, ese mismo día, lo juro por mi papá que está en el cielo, me retiro del periodismo”.

Agregó que nadie lo puede acusar de esos hechos, porque jamás en su vida lo ha hecho. A su vez, reconoció que esas afirmaciones lo han metido en problemas. “Me han generado problemas en mi vida, en el canal, en el trabajo, con mis hijas. Me dicen, dinos la verdad, son muchos ataques, por qué no respondes”, refirió.

Pero, ¿cómo es que nacen estos rumores? El mismo Coki recuerda que todo nació por un problema que tuvo con quien fue su compañero de trabajo y amigo, Carlos Alberto Navarro. Eran tan amigos, al punto de contarse cosas personales.

“A mí me acusaban de muchas cosas, pero nunca me había acusado de drogas, hasta que Navarro lo deslizó en su programa. El proceso está en el Poder Judicial, porque yo lo he demandado por difamación, calumnia y perjurio. Ocurrió en el año 2016, lo ignoré y abrí proceso en el 2017″, comentó.

Recordó que en esa época a Navarro lo despidieron de TV Perú, por su participación en una conferencia de prensa donde criticó al entonces seleccionador Ricardo Gareca por su apodo ‘Tigre’. Gonzales cuenta que primero lo suspendieron y Navarro fue a un programa con Philip Butters en radio Capital y habló mal de la gerenta de televisión de su canal. Entonces la televisora del Estado decide separarlo.

Según Coki es en ese momento que el ‘Tigrillo’ empieza a atacarlo. “Se pelea conmigo, y habla cosas de mí en la radio. Lo ignoré y dejamos de hablar. En el año 2016 falleció la mamá de Carlos Alberto. Yo lo tenía bloqueado de todo, pero le mandé un mensaje de texto diciéndole ‘Negro, hay situaciones que sobrepasan cualquier diferencia. Te mando un abrazo’. Y él me respondió: ‘Hasta acá siento tu abrazo, mi loco’. Supuestamente habíamos limado asperezas”, comentó en el canal de YouTube.

Cruce en la Videna

En el 2017, Navarro volvió a hablar de Gonzales, según contó el periodista. Ese día se cruzaron en la Videna, en una entrevista a Gareca. Por coincidencias de la vida, a Coki le tocaba el turno después del ‘Tigrillo’.

“Lo veo y él me dice: ‘Mi loco’. Y yo me acerco y le dije de todo, no podía gritar porque el técnico argentino estaba al costado, pero lo recontra insulté. Palabras de grueso calibre a él. Y [le dije] la plata que me debes te la regalo, que la necesitas”, cuenta el conductor.

Horas después, en su programa de radio, Navarro dijo que Gonzales le habían tirado una moneda, que se había metido con sus hijas, y después dijo una frase que desencadenó el rumor. Según Coki, Navarro dijo: “Yo no voy a terapia, yo no me drogo, yo no voy al psicólogo”.

El presentador de Latina señala que eso lo dijo porque le había contado años atrás que recurrió a terapia con el psicólogo y estuvo medicado porque su papá falleció y entró en una depresión fuerte. “Eso lo pinta de cuerpo entero. Si yo no hubiese ido a terapia no sé qué habría sido de mi vida. Mi papá era mi mejor amigo. Me afectó muchísimo y me dolió que él lo exponga”.

A raíz de ese hecho, es que lo comienzan a atacar como drogadicto. “Me habían dicho mil ataques. Si me dicen borracho, lo soy, normal. Me gusta mi chela. Pero que no me digan eso. Lo único que espero es que el Poder Judicial resuelva”.

