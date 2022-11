Moisés Piscoya, intérprete de lengua de señas, tuvo participación en el final de Luz de Luna 2 | América Televisión

Moisés Piscoya se convirtió en parte de la exitosa telenovela ‘Luz de Luna 2′ e hizo su aparición en el capítulo final que tuvo como protagonistas al ‘León de la Cumbia’ y Bella Luna del Mar. En la última escena, ambos llegan al altar para unir sus vidas en matrimonio, pero tienen a Moisés Piscoya como apoyo en el suceso.

Cabe precisar que esto se da porque el personaje de Pedro, padre de Bella Luna del Mar, tiene discapacidad auditiva. Incluso, durante toda la telenovela, la hija tiene conversaciones con su padre a través del lenguaje de señas. Para esto, la actriz Mayella Lloclla y el actor Giberto Nué se prepararon en esta especialidad para dar lo mejor.

Es por eso que, en el último capítulo, Moisés Piscoya tuvo una importante aparición, pues su presencia significaba la inclusión para Pedro, el padre de Bella, quien pudo disfrutar de toda la ceremonia de matrimonio de su hija, a quien dejó en brazos de León.

En el video, se ve al intérprete de lengua de señas al inicio de la boda y vuelve a aparecen en medio de la celebración para finalizar con las palmas delante de todo el público que llegó a celebrar este matrimonio aunque, lamentablemente, terminó en tragedia.

Moisés Piscoya tuvo una aparición en Luz de Luna 2. (América TV)

Moisés Piscoya también interpretó ‘Yellow’ en el concierto de Coldplay

Otra de las emocionante apariciones que hizo Moisés Piscoya en un evento importante fue en el reciente concierto de la banda británica Coldplay en Lima. El grupo liderado por Cris Martin tuvo dos emocionantes presentaciones en el Estadio Nacional que fueron abarrotadas por sus seguidores.

Moisés Piscoya fue el encargado de interpretar la canción ‘Yellow’, uno de los icónicos temas del grupo y se llevó los aplausos del público, quienes además destacaron en redes sociales su trabajo. Por su parte, el intérprete de lengua de señas, compartió su emoción en las redes sociales.

Coldplay y la emotiva participación de Moisés Piscoya, intérprete de señas | Twitter

“Esta canción siempre me ha encantado desde que salió, incluso la he dedicado. Nunca imaginé interpretarla en LSP en el mismo concierto de Coldplay. Emocionadísimo y los sordos igual que yo. Es tan fácil hacer accesible TODO. No hay excusa, así los sordos no quedan fuera”, escribió en su cuenta de Twitter.

Mensaje de Moisés Piscoya. (Twitter)

SEGUIR LEYENDO