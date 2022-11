El Gran Show, JB en ATV y La Voz Kids: El rating que lograron y la posición en la que se ubicaron

El reality de Gisela Valcárcel lideró el rating semanal. (Captura)

Cada sábado, los programas más populares de la televisión peruana se enfrentan para liderar el rating. El último 05 de noviembre, el programa conducido por Gisela Valcárcel obtuvo el primer lugar consagrándose una vez más como el espacio televisivo más visto del fin de semana. Y es que, desde que se estrenó ‘El Gran Show’, no ha dejado de liderar la tabla general con el mejor puntaje.

Todo parece indicar que, los televidentes no quisieron perderse el pronunciamiento de la popular ‘Señito’ ante la polémica que desató uno de los bailarines de su staff, así como el enfrentamiento de sexy dance entre Facundo González y Gabriela Herrera, que al final se convirtió en un duelo de baile entre hombres y mujeres, y la discusión entre Leysi Suárez y Melissa Paredes en ‘La Academia’.

El reality de baile logró el primer puesto con 11.3 puntos de rating y 11.1 en Lima +6 ciudades. Muy de cerca se ubicó el programa de la Chola Chabuca, ‘El Reventonazo de la Chola’ con 9.2 puntos en Lima, mientras que en Lima +6 Ciudades hizo 9.3 puntos. En tercer lugar se ubicó la telenovela ‘Los milagros de la Rosa’ obteniendo 8.1 puntos de rating y 8.9 en Lima +6 ciudades.

El programa humorístico ‘JB en ATV’ se quedó en el cuarto lugar con 7.5 puntos en Lima, mientras que en Lima +6 Ciudades hizo 8 puntos. El programa de canto dirigido a niños entre 8 a 15 años de edad, ‘La Voz Kids’, no obtuvo las cifras necesarias para ubicarse entre los diez primeros, pues logró 6 puntos de rating y 5.5 en Lima +6 ciudades.

El sábado 5 de noviembre, los televidentes también estuvieron pegados a la pantalla otorgándole diferentes puntos de rating a los programas durante el transcurso del día.

- Estás en todas - América TV (4.8)

- La Alameda Chola Chabuca - América TV (8)

- América Noticias - América TV (7)

- La Voz Kids - Latina TV (5.7)

- Butaca América: Madagascar - América TV (5.6)

- Sábado con Andrés - Panamericana TV (1.7)

- Sorpréndete con ‘Esto es Bacán’ - Willax TV (1.3)

¿Qué dijo Gisela Valcárcel sobre el bailarín George Neyra?

La última vez que el bailarín George Neyra apareció en ‘El Gran Show’ fue cuando se presentó con Giuliana Rengifo en la quinta gala del programa, ocasionando su caída al no poder cargarla. Poco después, el joven anunció que fue retirado por la producción de Gisela Valcárcel sin previo aviso. Este último sábado 5 de noviembre, la conductora de TV no dudó en aclarar en vivo la situación de su extrabajador.

En un inicio, la ‘Señito’ mostró imágenes de los ensayos de la cumbiambera, quien tuvo que practicar sin su compañero porque este no asistió a las instalaciones de América TV. “Le escribí y tampoco contesta, no le entra el WhatsApp. No puede pasar esto porque estoy en sentencia”, expresó la cantante bastante incómoda.

Acto seguido, Valcárcel indicó al público que no pensaba entrar en detalles sobre la salida de Neyra. “Por respeto a los bailarines es que no hablaremos del tema. Simplemente no está y ya veremos pues, si vuelve o no. No hay problema. Quiero dejar en claro que aquí lo que buscamos es disciplina. Aquí lo que tenemos no es un reality inventado, si le duele el cuello a Giuliana lo ponemos. No hay nada oscuro bajo el mantel, todo está bien. Tenemos respeto por cada uno de los participantes y los bailarines”.

