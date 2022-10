Martín Vizcarra cuestiona al Congreso por decir que hay intromisión de la OEA en la crisis política del Perú

Martín Vizcarra indica que la única salida de la crisis es el adelanto de elecciones. Foto: Andina

El expresidente Martín Vizcarra cuestionó al Congreso de la República por mencionar que la Organización de Estados Americanos (OEA) se entromete en la crisis política del Perú tras activar los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana a solicitud del gobierno de Pedro Castillo.

“Los congresistas que acudieron a la OEA a denunciar fraude, y que no les hicieron caso, hoy se quejan de intromisión del organismo internacional”, apuntó en su cuenta de Twitter. Sin embargo, el exmandatario también aprovechó para cuestionar al presidente Castillo.

“El presidente Castillo se refugia en la OEA para aferrarse al cargo, sin responder las acusaciones de la fiscalía, cada día más serias. Exponiendo al país a perder el grado de inversión que ya pasó de estable a negativa”, anotó.

En ese marco, Vizcarra enfatizó que la salida a la crisis política pasa por convocar a nuevas elecciones generales que deberían ser aprobadas en el Parlamento.

“La solución está en manos del Congreso, adelanto de elecciones vía referéndum; que sean los peruanos los llamados a decidir si nos quedamos con este presidente y estos congresistas o elegimos de nuevo”, finalizó.

Críticas

Como se recuerda, el presidente de la Mesa Directiva, José Williams, emitió un pronunciamiento, señalando que el Congreso considera que no corresponde activar la carta democrática, ya que, las acciones que están realizando los legisladores están dentro de las facultades que les corresponde como representantes populares.

“Nosotros pensamos que no corresponde activar la carta democrática por la razón en que no se dan los supuestos que pueda permitir que se active este documento, lo que está haciendo el Ejecutivo es presentar una posición sobre la cual no estamos de acuerdo porque consideramos que no se dan los presupuestos; nosotros estamos actuando conforme a ley y eso es público, se puede ver en cualquier actividad que realizamos”, esgrimió Williams.

En esa misma línea, el presidente del Congreso manifestó que, desde el parlamento ven con buenos ojos la venida de este grupo para que pueda constatar a plenitud cuál es la situación en cuanto a las incidencias de los diferentes Poderes del Estado y del mismo modo que, esta visita no será un impedimento para que entidades como el Congreso o la Fiscalía continúen su labor de fiscalización o ejecución de sus facultades como entidades públicas.

Congreso.

“Lo que decida la OEA está en su derecho y nosotros somos signatarios de los tratados y protocolos que nos competen con ellos, pero eso de ninguna manera va a afectar los procedimientos o los procesos que tienen que realizar diferentes actores y agencias del Estado peruano, me refiero al Congreso, Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, todos continúan haciendo sus actividades; bien ellos harían al visitarnos y nosotros estamos llanos a poder recibirlos y pensamos que va a ser bueno, que hablen con la Fiscalía con toda seguridad tiene mucho que decir y muchísimo que informar, que hable con el Congreso, obviamente tenemos muchas cosas que decirle”, precisó el parlamentario.

También, Williams Zapata mencionó que, eventualmente cuando esta agrupación delegada por la OEA acuda hasta el Palacio Legislativo, les sugerirán que puedan visitar todas las entidades y se reiteró que lo planteado en la solicitud por parte del Ejecutivo no es la figura real de lo que viene sucediendo en nuestro país.

“Nosotros si preparamos una agenda y cuando nos visiten nosotros les vamos a recomendar que se dirijan a diferentes lugares para que allí acopien información y vean cómo está la situación en el Perú y no es lo que está diciendo el Gobierno que se está atentando con el normal desarrollo de la democracia y el funcionamiento del Gobierno”.

