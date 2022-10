Tula Rodríguez habla del inicio de su relación con Javier Carmona: “Mi conciencia está tranquila”

Tula Rodríguezle resta importancia a los comentarios de Magaly Medina. (Instagram)

Tula Rodríguez se pronunció sobre las fuertes revelaciones que hizo Magaly Medina a inicios de octubre. Y es que, la popular ‘Urraca’ contó la vez que mantuvo una única conversación con Gisela Valcárcel y fue sobre su versión a cerca de la supuesta infidelidad de su esposo Javier Carmona con la conductora de ‘En Boca de Todos’.

Según relató la periodista, la presentadora de ‘El Gran Show’ le aseguró que la exvedette fue la manzana de la discordia de su matrimonio con el productor. Esto hecho ocasionó que el nombre de la figura de América TV estuviera en las portadas de los medios de comunicación por varios días.

Aunque en un inicio evitó hablar del tema, en conversación con un medio local rompió su silencio y señaló que le resta importancia a este tipo temas. Incluso, indicó que sabe a lo que se expone por ser una figura de la farándula peruana, pero intenta llevar su vida ‘normal’.

“He aprendido a enfocarme en las cosas que me suman, lo que no me suma, no le doy ni la importancia ni nada. Yo no veo (lo que dicen las personas) por estar tranquila y por salud mental. No es algo que me quita el sueño. Sé que siempre voy a estar expuesta porque soy artista, pero intento hacer mi vida normal, tan normal como que ahora no tengo ni una gota de maquillaje porque no ando pensando en lo que dirán. Soy feliz conmigo, con mi conciencia, con mi alma y mi corazón. Nada más”, dijo Tula Rodríguez a Trome.

Asimismo, aseguró que está con su conciencia tranquila, pues ella sabe la verdad de los hechos. Cabe mencionar que, en más de una oportunidad, Tula Rodríguez ha aclarado que su relación con Javier Carmona inició cuando él ya estaba separado de la madre de Ethel Pozo.

“Estoy tranquila en general, creo que cada uno debe tener su verdad y su por qué. Yo tengo mi posición y deseo que les vaya bien a todos porque es lo que quiero también para mí”, agregó.

Recordemos que, Tula Rodríguez y Javier Carmona empezaron su romance en medio de rumores de infidelidad por parte del exgerente general de Latina, pues se lucieron juntos al poco tiempo de que él haya terminado su matrimonio con Gisela Valcárcel. Sin embargo, la actriz contó en su momento que ella no se metió en ninguna relación y que ellos se conocieron en la fiesta de pre-venta de Latina el 25 de octubre del 2007.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Tula Rodríguez?

En medio de su pelea con Gisela Valcárcel, Magaly Medina decidió contar la vez que estuvo en una reunión con la ‘Señito’ y que fue ella quién le confesó que se había enterado que su entonces esposo le había sido infiel con Tula Rodríguez.

“Tula se lo quitó y me lo contó, ella me lo contó todo, yo siempre la defendí de cada marido que le ponía los cachos. Yo acá contaba la verdad y yo hasta a la misma Tula la he encarado acá porque tuve la versión de ella (Gisela). Ella me contó, la única vez que conversamos, y hay testigos de eso, me contó todo lo que había pasado con Tula y Carmona. Por eso es que yo sé esa versión y la digo y la he defendido a ella siempre porque jamás me pondré del lado de los infieles”, expresó bastante molesta.

