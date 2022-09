Comisión de Constitución debatió proyectos que modifican número de votos para la vacancia presidencial

Comisión de Constitución debate proyectos de leyes este 21 de setiembre. Foto: Gestión.

La Comisión de Constitución del Congreso de la República inició, como parte de su agenda, el debate de los proyectos que buscan modificar el número de votos para la vacancia presidencial.

Hay que precisar que el primer proyecto intenta incrementar el número de votos y el segundo propone reducir este requisito para la destitución del jefe de Estado bajo la causal de incapacidad moral permanente.

La propuesta del parlamentario Diego Bazán, de Avanza País, intenta modificar el inciso D del artículo 89-A en el reglamento del Congreso para reducir de 2/3 a 3/5 el número legal para acordar la vacancia. En ese sentido, solo se necesitarían 87 votos para ello, y no 78, como actualmente se viene realizando.

La comisión presidida por Hernando Guerra García (Fuerza Popular), inició minutos después de las 9 de la mañana y antes de comenzar con la sustentación de las iniciativas, se eligió a Lady Camones como vicepresidenta de esta delegación.

Hay que tener en cuenta que es la segunda vez que la congresista Sigrid Bazán, de Cambio Democrático, se ausenta y no logra sustentar su proyecto de ley para elevar el número de votos para la vacancia presidencial, por lo que genera cierta crítica por parte de la comisión.

Sin embargo, es Segundo Quiroz quien toma la posta e inicia con la sustentación de su proyecto con la finalidad de buscar que se eleven estos votos para llegar a una vacancia presidencial.

Comisión de Constitución debate proyectos de leyes este 21 de setiembre. Foto: Gestión.

Proyecto que busca reducir votos de vacancia

Luego de la sustentación de Quiroz, se dio pase para que el congresista Diego Bazán pueda sustentar su proyecto de ley que en este caso lo que buscan es reducir la cantidad de votos para la destitución del jefe de Estado. “Lo que propongo no es desproporcionado”, mencionó mientras exponía las razones y motivos por las que solicita que se apruebe esta iniciativa.

Por su parte, Flor Pablo, quien también forma parte de esta delegación, sostuvo que “no podemos regular en función de la coyuntura, no se puede plantear, subir y tampoco reducir”. Además, manifestó que desde su punto de vista y opinión, el número actual para la vacancia es razonable.

Pese a lo dicho por su compañera, el legislador Wilson Soto, solicitó a Hernando Guerra, quien es presidente de esta comisión, que se soliciten las opiniones de especialistas a fin de tomar una decisión más certera. “Si no hay consenso, no hay nada. La congresista Flor Pablo dice adelanto de elecciones, pero no podemos ir a este adelanto sin reformas”, mencionó.

Otro congresista que también intervino fue Eduardo Salhuana quien sostuvo que la vacancia es un mecanismo extraordinario y que hay que usarlos cuando realmente correspondan.

Luego de este corto debate, Hernando Guerra, aseguró que se consultarán a los especialistas y cuando esto suceda y haya hechos más concretos retornarán al debate.

Flor Pablo

Sentenciados por homicidios

Las iniciativas de los parlamentarios Patricia Chirinos y Carlos Anderson, que buscan que las personas sentenciadas por el delito de homicidio no puedan postular a la presidencia del Estado, fueron debatidas este miércoles ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso.

Pese a los argumentos de los legisladores, Hernando Guerra, presidente de esta delegación, aseguró que solicitarán las opiniones de especialistas.

SEGUIR LEYENDO