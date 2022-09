Alessia Rovegno, Miss Perú 2022, casi tropieza al desfilar con perro en el New York Fashion Week | Youtube

Alessia Rovegno, quien ostenta el título de ser la mujer más hermosa del país, se presentó en el New York Fashion Week 2022, evento que se viene realizando desde el 9 hasta el 14 de septiembre. La actual Miss Perú formó parte del importante desfile; sin embargo, tuvo problemas al tener que modelar con un inusual acompañante: un perro raza lebrel afgano.

Tal y como se puede ver en las imágenes, la bella modelo peruana impactó desde el principio al lucir un vestido diseñado por la dominicana Giannina Azar. También sorprendió a los asistentes al usar una peluca en color rubio platinado, el cual hizo resaltar aún más su belleza.

Aunque parecía que todo estaba bajo control, Rovegno tuvo problemas casi al final de su pasarela, cuando el travieso can decidió no seguirle más el paso. La reina de belleza optó por sonreír y agarrar firmemente la correa del perro, a fin de que este no saliera corriendo.

La representante de Perú en el Miss Universo 2023 consiguió con éxito no caer durante su regreso. Ya en la segunda parte del despliegue, Alessia modeló sin problemas, robándose las miradas de los presentes. Las imágenes de su desfile fueron aplaudidas por los usuarios, quienes destacaron su evidente progreso en la pasarela.

Alessia Rovegno deslumbró en el New York Fashion Week 2022.

Cabe resaltar que el Miss Universo se realizará en el 2023, y ya no en diciembre de este año, así lo anunció Jessica Newton en redes sociales. “Feliz jueves a todos. Hoy en lugar de colocar TBT nos vamos a quedar solo con el filtro porque es oficial. El próximo certamen de Miss Universo será en el 2023, dónde competirá Alessia Rovegno”, dijo.

Debido a ello, los seguidores de la exreina de belleza no dudaron en mostrar su alegría por esta noticia. Muchos de los usuarios señalaron que es un anunció perfecto para que así la hija de Bárbara Cayo tenga más tiempo de preparación y pueda pulir más detalles en el certamen.

Experto en belleza evaluó a Alessia Rovegno

El expresidente del Miss Venezuela, Osmel Sosusa, se refirió a la peruana en una reciente entrevista con ‘La Hora Hola’, en donde resaltó que Alessia Rovegno posee una belleza impactante, un buen cuerpo y un cabello envidiable.

“Yo no hablé mucho sobre ella ese día y todos empezaron a criticarme, y no es así. Lo que pasa es que muchas se sentaron al lado mío para tomarse fotos. Yo sí la estaba observando, es una muchacha bonita, muy buen cuerpo. Me parece que es una buena candidata. (No sabría) decir si le cambiaría algo porque no la tuve al lado como las demás. Pero es estupenda”.

La presentadora del programa le hizo saber que nuestra Miss Perú ha sido cuestionada en más de una oportunidad por no tener la mejor oratoria. “Si no es elocuente y si no se comunica bien, (gesto de eliminada). Para eso están los preparadores, los organizadores”, expresó para luego recomendarle que se pinte el cabello de un tono más oscuro.

Alessia Rovegno no se hará cirugías para el Miss Universo. (Instagram9

