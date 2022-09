Christian Domínguez: Esta es la promesa que le hizo a los hijos de Leonard León

Christian Domínguez le prometió a los hijos de Leonard León que no iba a discutir con su padre. (YouTube)

Christian Domínguez no tuvo más alternativa que quedarse callado ante los ataques de Leonard León. Y es que, el cumbiambero no aguantó que el animador de ‘América Hoy’ le recomiende que se preocupe más por los dos hijos que tiene con Karla Tarazona. Leonard no se quedó con los brazos cruzados y utilizó las historias de su cuenta de Instagram para tildar de “vergüenza de cantante” a la figura de América TV.

“Sigue con tu show vergüenza de cantante al referirte a mi. Jamás me ha importado hablar de ti ya que no lo necesito, un buen artista y cantante no necesita eso. Todo lo que hago en mi trabajo lo hago bien a comparación tuya”, escribió la expareja de Tarazona en referencia a Domínguez.

Por ello, las conductoras del magazine matutino le consultaron a Christian Domínguez si tenía algo que decirle a Leonard León. Sin embargo, sorprendió al revelar que no podía responderle al artista nacional por una promesa que le hizo a sus pequeños, quienes también son los hermanos mayores de su único hijo con Karla Tarazona.

“Hay bastante más cosas donde se ha dirigido a mí desde esos tiempos. Yo podría haberle respondido desde el día 1, no lo puedo hacer porque en su momento a dos pequeños les hice una promesa, ahora ellos ya están grandes, son hermanos de mi bebé y les prometí que eso nunca verían. Se los prometí, es más, cada vez que los veo se los sigo prometiendo porque ya son grandes”, dijo este 5 de setiembre.

“No puedo hacer nada, lamentablemente, es un talón de aquiles muy fuerte porque van a ser siempre los hermanos de mi Valentino y bajo esa premisa siempre quedaré con la boca cerrada. Voy a cumplir la promesa, como he cumplido muchas promesas con esos temas”, agregó.

Recordemos que, Leonard León tiene dos hijos con Karla Tarazona fruto de su relación de hace más de 10 años. Posteriormente, la locutora radial inició un romance con Christian Domínguez y tuvieron a su primogénito.

Christian Domínguez no le responderá a Leonard León. (Captura)

