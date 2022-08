Pedro Castillo se comprometió en crear nuevos distritos por todo el Perú

Pedro Castillo en Palacio de Gobierno.

El presidente del Perú, Pedro Castillo, buscará crear nuevos distritos por todo el país, según manifestó desde Palacio de Gobierno, en donde se reunió con dirigentes nacionales de centros poblados de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica.

De acuerdo a sus palabras, ya empezó a coordinar con el titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, la realización de este proyecto, en el que espera que su contribución no quede solo en una hoja firmada, sino que espera visitar cada una de las regiones para conocer cuáles son las demandas frecuentes que realiza la población.

“Este Perú no puede seguir así, por eso creemos importante someter inmediatamente a una reunión con nuestro premier y estructurar no solo una firma, no solo reconocer como distrito, sino que tenemos la obligación de visitar cada uno de ellos”, declaró el jefe de Estado.

Pedro Castillo y Aníbal Torres en Palacio de Gobierno.

“Voy a llegar a cada uno de los futuros distritos. Vamos a encontrar con la finalidad de ver la gran necesidad, porque no solo es dar al distrito una resolución para crearlo, sino que como Gobierno estamos en la responsabilidad de conocer cada una de sus necesidades y asumir con responsabilidad el alcalde distrital, provincial, el Gobierno regional y el Gobierno central”, añadió.

El mandatario recordó que en anteriores gobiernos no conocían la realidad y los problemas del interior del país. “La distribución económica y política no tiene que darse de acuerdo a la cara, tiene que darse a todos por igual, a los campesinos, a las comunidades nativas e indígenas, a los centros poblados”, puntualizó.

Pedro Castillo junto a prefectos en Palacio de Gobierno.

Asimismo, alabó la labor que realizan los congresistas de distintas bancadas que tienen el objetivo de implementar medidas a favor del desarrollo del país, pese a que “muchas veces” sus iniciativas no sean aprobadas.

“Quisiera saludar a los congresistas provincianos, que miran el país y muchas veces presentan proyectos de ley y no les dan luz verde”, manifestó.

Por último, Castillo Terrones indicó que ha llegado el momento de la verdadera descentralización del país. “Este es el gobierno de las regiones, de las provincias, de los distritos y los centros poblados”, destacó.

“Durante muchos años hemos sido testigos que, por llevar a cabo unas políticas centralistas, donde no llega el desarrollo, donde no llega la autoridad, donde no llegan los presupuestos, hemos sido totalmente y eternamente postergados”, agregó Castillo.

Pedro Castillo durante su discurso en Sechura, Piura. (Foto: Andina)

