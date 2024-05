Florencia Mendoza, la nieta de histórico deportista olímpico: mide 1.80 metros, tiene 14 años y quiere jugar el Mundial Sub 17 de vóley con Perú

Florencia Mendoza se presenta como una alternativa interesante en la selección peruana sub 17. Crédito: Revista

La Federación Peruana de Vóley (FPV) se ha puesto manos a la obra para construir un mejor futuro en el voleibol nacional y, desde hace unos meses, ha emprendido un proyecto novedoso en el que busca el desarrollo de niñas talentosas. Ahora se aproxima un campeonato importante para la categoría sub 17 y el ‘head coach’ Antonio Rizola espera contar con los mejores talentos del país. Florencia Mendoza, nieta de Fernando Acevedo -histórico atleta olímpico del Perú-, se presenta como una alternativa interesante.

En un especial artículo publicado en la revista digital ‘Vóley’ (edición #12) se da a conocer la historia de la voleibolista de 14 años. El deporte corre por sus venas, pues no solo tiene como abuelo al recordado ‘Saeta Chinchana’, sino que además su padre es Victor Mendoza Car, quien fue subcampeón sudamericano juvenil en la prueba de 400 metros con obstáculos en 1992.

Florencia -nacida en Chile, pero de padres peruanos- quiere continuar con el legado deportivo de su familia y está dando pasos importantes para ello. Con solo 14 años encima, cuenta con un biotipo perfecto para destacar en el deporte de la net alta: mide 1.80 metros y aspira a llegar más alto en los próximos años.

Para ello, está entrenando bastante fuerte con el club Kazoku de la Liga Nacional Intermedia de Voleibol (segunda división del Perú), que en febrero este año disputó la revalidación contra Deportivo Wanka para participar en la máxima categoría, pero terminó perdiendo. De todas formas, el profesor Arturo Gambini está a cargo de su crecimiento individual como armadora en este equipo que buscará nuevamente el ascenso.

Artículo de Florencia Mendoza en la revista digital "Vóley". Crédito: Captura PDF

“Florencia estuvo con nosotros cuando tenía 10 años y medía 1.70. Lamentablemente, sólo estuvo un tiempito donde demostró progresos, pero luego volvió a Chile y con la pandemia dejó de venir y perdió buenos años de trabajo. Ahora regresó para quedarse y estamos seguros que lograremos que recupere el tiempo perdido, que crezca y logré ser seleccionable”, expresó el entrenador en el artículo de la mencionada revista.

¿Representar a Perú o Chile?

Al tener doble nacionalidad, Florencia Mendoza tiene la oportunidad de representar tanto a Perú como Chile. Ella ya formó parte de una preselección del combinado mapocho, pero ahora la selección ‘bicolor’ puede tenerla en cuenta para los desafíos venideros que se aproximan en la categoría sub 17. La ventaja es que actualmente se encuentra entrenando dentro del país.

“Varios clubes me invitaron a sus filas, pero decidí quedarme en Kazoku porque las exigencias y el trabajo serio del profesor Gambini me ayudan a mejorar bastante y me siento cómoda de estar acá”, destacó la joven voleibolista en la nota.

Desde el 25 de mayo, la selección peruana de vóley sub 17 afrontará la Copa Panamericana de la NORCECA, torneo que representará un buen termómetro para lo que se viene después: el Mundial de la categoría, que se llevará a cabo precisamente en Lima en agosto del presente año. Todavía queda mucho tiempo para entonces y Florencia espera convencer a la ‘bicolor’ de poder pertenecer al grupo que competirá en este importante certamen.

Florencia Mendoza pertenece al Kazoku No Perú de la Liga Nacional Intermedia de Voleibol Femenino. Crédito: Captura

“Si me llega la oportunidad del llamado de la selección peruana me haría feliz. No tengo una decisión definida de jugar por Chile o Perú, primero es trabajar duro este año, quiero ser una gran voleibolista así como mi papá Víctor fue un gran deportista y es mi modelo en el deporte”, señaló la armadora de 14 años.

“Sería espectacular como armadora, su talla ayudaría mucho incluso para los bloques. Es un reto que tenemos este año; si se hubiera quedado antes sería fija en la selección U17 que jugará el Mundial que organizaremos este 2024″, complementó por su parte el profesor Gambini.