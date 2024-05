Paolo Guerrero y su crítica a César Vallejo tras temprana eliminación de la Copa Sudamericana: “Lo hablé con Richard Acuña”

Paolo Guerrero realizó una autocrítica respecto al mal momento de César Vallejo (Entre Bolas).

César Vallejo perdió 5-1 ante Independiente Medellín en el estadio Mansiche de Trujillo por la fecha 4 de la Copa Sudamericana. Dicho resultado fue bastante doloroso, no solamente por ser la goleada más abultada que reciben en torneos Conmebol, sino porque significó su prematura eliminación de la competencia. A falta de dos jornadas para finalizar la fase de grupos, no tienen chances matemáticas de alcanzar el segundo lugar.

Dicho panorama significó todo un fracaso para el conjunto ‘poeta’, el cual realizó una millonaria inversión para esta temporada, siendo Paolo Guerrero su fichaje estrella.

En este contexto, el propio ‘Depredador’ realizó una autocrítica, pero no al plantel dirigido por Guillermo Salas, sino a la institución por no conformar un plantel amplio como para competir en dos torneos, y no tener una infraestructura que permita la pronta recuperación de los jugadores entre cada partido. El atacante de 40 años también reveló que conversó con el presidente del club, Richard Acuña, acerca de esta problemática:

“Tenemos que trabajar con mucha conciencia para salir de esta situación. Dedicarle más tiempo, es la única solución para darle la forma a esto. Sabía que iba a ser durísimo, lo conversé con Richard en su momento. Porque tenemos un plantel corto, había mucho desgaste, estar compitiendo en dos torneos. Espero que César Vallejo mejore su estructura en todo sentido, para que haya una ampliación mejor, una mejor recuperación y que los jugadores puedan competir en dos campeonatos a la vez”, declaró.

César Vallejo perdió 5-1 ante DIM por la fecha 4 del Grupo A de la Copa Sudamericana 2024

Cabe mencionar que, el elenco norteño llegó bastante mermado físicamente al choque con el DIM, debido a que no solo no pudieron contar con el capitán de la selección peruana, sino con otros elementos importantes como Josepmir Ballón, Carlos Ascues, Edgar Benítez y Cristian Benavente.

Paolo Guerrero sobre su regreso a las canchas

Respecto a su estado físico, el formado en las divisiones menores de Alianza Lima manifestó que todavía no se siente listo para volver a las canchas y que deberá esperar cerca de un mes:

“Antes de tres semanas no creo, tengo 11 días parado. Antes de dos semanas no me veo. Todavía siento un poquito a la hora de hacer algunos movimientos y trato de no exagerarme. Igual todo es monitoreado y asesorado por el fisioterapeuta”, comentó.

Paolo Guerrero lleva tres goles en nueve partidos con César Vallejo. - créditos: Getty Images

Pese a su lesión, Paolo Guerrero todavía confía en llegar a la Copa América, la cual se llevará a cabo en junio, aunque dejó en claro que la decisión será del técnico Jorge Fossati, y que, lo único que puede hacer por ahora es trabajar recuperarse de su desgarro muscular y recuperar ritmo de competencia:

“A nivel personal no puedo hablar, pero a nivel grupal, va a ser una bonita copa, creo que con los rivales pendientes que tiene Perú va a ser lindo. Ojalá que pueda estar, uno nunca sabe lo que pueda decir el profesor. Uno tiene que seguir trabajando, yo espero recuperarme al 100%, volver a jugar por mi club y si estoy convocado, en buena hora, haré lo posible para dar lo mejor de mí”, continuó.

Paolo Guerrero elogió a Christian Cueva

En este momento, Paolo Guerrero se encuentra entrenando en la Videna junto a otros seleccionados como Christian Cueva, quien se viene recuperando de su problema en la rodilla, y Anderson Santamaría, que ya terminó su temporada con Atlas. En este contexto, el atacante se mostró entusiasmado con la posible vuelta de ‘Aladino’.

“Es una alegría verlo, está enfocado, concentrado y esperemos que dentro de poco esté haciendo fútbol. Creo que ya está haciendo trabajos físicos, está trabajando con pelota y el nuevo paso es hacer fútbol, y que se ponga en nivel de competencia. Él sabe que la selección se necesita y se le ve muy bien, esperemos tenerlo pronto. Sería ideal que llegue a la Copa América”, expresó.