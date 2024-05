Magaly Medina expone éxito de ‘Hablando Huevadas’, pese a negativa con sus fans: “Siguen brillando”

Magaly Medina expone éxito de ‘Hablando Huevadas’, pese a negativa con sus fans. (Captura: Magaly TV La Firme)

En su último programa de ‘Magaly TV La Firme’ este 9 de mayo, Magaly Medina inició su programación, elogiando el éxito continuo de Jorge Luna y Ricardo Mendoza en su espectáculo ‘Hablando Huevadas’. Todo esto, luego que Ricardo y Jorge fueran cuestionados por sus declaraciones sobre que no se deben a su público.

Aunque la personalidad de ATV fue una de las primeras en criticar estos comentarios, expresados en una entrevista realizada hace varios meses con Verónica Linares, esta noche de viernes admitió que los comediantes siguen teniendo éxito y que no han perdido ni un seguidor, a pesar de las especulaciones en redes sociales sobre su negativa a saludar a sus fans.

“A raíz de las desafortunadas declaraciones que dieran en el canal de YouTube de Verónica Linares, Los ‘Hablando Huevadas’, Jorge Luna y Ricardo Mendoza, bueno, ellos han vuelto a hablar del asunto. Han hablado hoy día han dado, no una defensa, sino seguir sentando su posición acerca de lo que piensen. Pero antes de eso, yo quiero decir que he estado leyendo innumerables páginas de internet, en Tiktoks, en comentarios de Twitter. He estado viendo que muchos dicen sin pruebas, solo porque se les ocurre que los ‘Hablando Huevadas’ han perdido seguidores en su canal de YouTube, que muchos seguidores se les han ido, que este es el fin, que la gente los va a abandonar, la gente no los va a seguir. Y eso sí que es una gran mentira”, expresó Medina.

Además, la periodista reconoció que todos los artistas pueden dejarse llevar por la fama en algún momento de sus carreras. “No hay que mentir de esa manera solo porque le tienes envidia al éxito ajeno. No se debe hacer eso. No, cuando se habla se debe hacer con sustentos. Ellos no han perdido, creo que ni un seguidor. Siguen siendo un canal de YouTube con millones de suscriptores. Cada uno de sus videos tienen millones de views, millones de visualizaciones. Eso no se puede negar. No se puede tapar el sol con un dedo. Ellos siguen brillando, descartando así que este sea el fin de ‘Hablando Huevadas’”, aseveró.

Para respaldar su afirmación, Magaly mostró imágenes de las enormes colas que se formaron para asistir al show de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, donde abordarían la polémica surgida durante la semana. “Que no nos guste la forma de pensar que tienen ellos sobre el público, que digan que les molesta y que no quieren a sus seguidores, que no quieren que los interrumpan cuando están almorzando, que no quieren que cuando están en su vida privada paseando con sus hijos o con sus novias los interrumpan, les pidan una foto, un autógrafo. Eso no quiere decir que realmente sus fans los abandonen, porque finalmente yo creo que sus fans están comprometidos con su comedia”, acotó.

Magaly Medina pidió respeto para el público

Medina advierte que hay que ser respetuosa del éxito ajeno sin envidias, lo que sí resaltó un poco de respeto al expresarte del público. “Yo sí, yo sí soy respetuosa del talento, lo he dicho, y del éxito ajeno, porque ellos se lo ganaron. Ahora, sobre los comentarios a mí me parecen desafortunados, de repente piénsalo en tu casa, en tu privacía, pero no es políticamente correcto decirlo de esa manera tan brutal porque es chocante, porque tú no puedes hacer de tu pedantería y de tu soberbia, porque te sabes exitoso, sabes que estás en la cresta de la ola”.

“Sabes que hay público que te va a ver, sabes, hay público que paga para verte, que te mira en tu canal de YouTube. Pero eso no te puede hacer respingarte la nariz. No, yo creo que la humildad es ante todo lo que tenemos que conservar. Aunque en un principio, cuando uno recién empieza a saborear las mieles del éxito, a todos se nos nubla un poco la cabeza. Todos nos mareamos un poquito alguna vez. Todos nos hemos mareado, yo misma lo he pasado”, concluyó.