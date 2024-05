Magaly Medina cuestiona viaje de Ducelia a Argentina: “Ella quisiera encontrar un Tinelli, pero ya se lo agarró Milett”

Magaly Medina cuestiona viaje de Ducelia a Argentina. (Captura: Magaly TV La Firme)

En el último episodio de ‘Magaly TV La Firme’, transmitido el 2 de mayo, la periodista Magaly Medina emitió sus opiniones respecto a la reciente gira de medios en Argentina de la modelo Ducelia Echevarría, conocida por su participación en el programa ‘Esto es Guerra’.

Echevarría fue presentada en el programa ‘Desperezate’ de Canal de la Ciudad, destacando en la televisión argentina como ‘La influencer que está causando furor en Perú’. Sin embargo, esta presentación generó comentarios de escepticismo, incluso de la propia Echevarría, quien en la entrevista parecía sorprendida por la denominación y comentó de forma modesta sobre su rol conduciendo ‘varios espacios en la televisión peruana’.

Ante ello, Medina cuestionó la validez de llamar a Echevarría una ‘influencer destacada’, basándose en dos aspectos principales: los relativamente bajos números de seguidores que Echevarría posee en su cuenta de Instagram y la escasa colaboración con marcas reconocidas.

“Hay, Dios, hay gente que, parece que después que Milett se ha vuelto conocida en Argentina, planean seguirle sus pasos. Y ¿Saben entrevistaron, bueno, también lo conocemos para nada, acuerdan de ella? Ducelia con este señor que aparentemente tenía familia, que vivía cuadras de su casa, que ella no se había enterado, que vivía cuadras de su casa y que era casado.

“¿Bueno, ahora se fue y saben cómo la están vendiendo? Mejor dicho, ‘papelito Cáceres’ es su manager, el mismo de Milett. Ah, con razón. La está vendiendo como la influencer furor de Perú. ¿Desde cuándo es influencer y desde cuándo furor? Porque ni siquiera en el programa donde la contrataron, después que salió de ‘Esto, es guerra’”, acotó.

Mientras la periodista escuchaba las declaraciones de Ducelía, esta no dudó en cuestionarla: “Le iba creciendo la nariz a medida que ella iba hablando. ‘Mira, soy conductora en varios programas ‘que conductora reciente’ hazme el favor, ahí en un programa que no lo ve nadie. Ósea y como conductora no la haces tampoco, pero ella dice no en estos momentos no estoy, no se encuentra, no ella lo que quisiera es encontrar un Marcelo Tinelli, pero ya se lo agarró Milett, así que no creo que queden más