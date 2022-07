Venezolanos revelan por qué decidieron venir a Perú en busca de lograr el éxito

Según el nuevo informe anual de Tendencias Globales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), hasta finales del 2021, el Perú es el país que acoge a un mayor número de solicitantes de la condición de refugiado de Venezuela, sumando más de 532.000, y es el segundo país de destino para las personas venezolanas a nivel mundial, con más de 1,3 millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas, después de Colombia.

Infobae se contactó con dos venezolanos que en la actualidad brillan con luz propia en la televisión peruana, uno por señal abierta y otro por cable, ¿de quiénes se trata? Mario Ricardo Escobar, periodista de Direc TV y Rossi Torrealva, quien pertenece al elenco de talentos de Ernesto Pimentel, para que nos expliquen la razón de venir a radicar en Perú, y todo lo que le costó establecerse y ahora tener éxito.

Mario Ricardo Escobar - Periodista Direct TV Sports

“La situación en Venezuela por el año 2017, ya era bastante crítica, era muy peligroso permanecer allá con una familia, puesto que la seguridad estaba desbordada, el gobierno que estaba en el poder desde 1998, pues no te daba garantías de nada en lo absoluto. Las cosas que se prometieron cuando ganó la presidencia Hugo Chávez quedó en palabras y nunca se cumplió en su mayoría, fue un fracaso, y bueno, por experiencia personal, yo ya había tenido un episodio de secuestro express, ya en el 2016, me volvieron a asaltar cuando llevaba a uno de mis hijos al colegio y ahí fue el detonante que no podía seguir acá porque es muy peligroso”, revela el comunicador a Infobae.

Luego, el comunicador detalla la razón que lo hizo venir a Perú en busca de un mejor futuro para su familia. “Mi esposa y yo comenzamos a evaluar escenarios para emigrar. Uno de ellos era Chile, el otro Perú y al final tomamos la decisión de venir a Perú por las facilidades que dio el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski con los venezolanos, con respecto al PTT (Permiso de Protección Temporal), fue una decisión que cobró peso y salimos de Venezuela desde Caracas, tomamos un vuelo interno hasta el estado Táchira y de ahí nos trasladamos en taxi hasta la frontera del Puente Simon Bolivar que conecta a Venezuela con Colombia. Después de cruzar el puente que fue una odisea. De ahí la conexión fue Cúcuta, Bogotá - Lima”, comentó a este medio.

Mario Ricardo Escobar

SU VIDA EN PERÚ

“Llegamos a Perú el 23 de julio del 2017 y desde ese entonces estamos aquí en Lima, de inicio nos han tratado muy bien, mi primer trabajo fue de vigilante, el primer día de trabajo en ese puesto terminó renunciando, no por nada malo, sino que estaba buscando un trabajo en un restaurante que me diera propinas para tener una mayor cantidad de ingreso, le agradecí obviamente, a la gente del condominio San Miguel que me dio el trabajo y al día siguiente convencí a la dueña que me contrataran y todo salió bien. Aprendí sobre toda la cultura gastronómica del Perú, ya que era una cebichería. El restaurante se llama “Los Esteros de Tumbes” en Magdalena. Agradecido enormemente con la familia Chinchay, y en esa época trabajaba tanto en la mañana como en la noche. En la mañana trabajaba en la cebichería y por la noche en el negocio de Píqueos calientes, que tenía el hijo de la duela “Los Esteros de Tumbes”. Entonces, me mantenía trabajando con eso, mientras mandaba currículos por todos lados. ATV, RPP, Panamericana, Latina y no pasaba nada”, agregó.

“Yo ya tenía experiencia en Venezuela en televisión, narrando partidos de Primera División de fútbol venezolano en televisión nacional y narré un partido de la selección de Venezuela, y tenía una amplia experiencia en medios. Mientras seguía trabajando como mozo, nueve meses después conseguí trabajo en Latina, que era el proyecto que tenía en conjunto con Direct TV Sports en abril del 2018. Después, del Mundial culmina ese convenio entre Latina y Direct TV Sports, y Direct TV se traslada a otro lado y yo me fui con ellos hasta el presente. Hago un paréntesis, puesto que con el Mundial si tuve la posibilidad de viajar a la Copa del Mundo, no lo hice con ninguno de los dos medios, sino con una empresa de Marketing que me contrató y si pude estar ahí, otra de las cosas por las que puedo estar agradecido con el Perú porque nunca había ido a una Copa del Mundo y gracias a este país pude hacerlo. Las oportunidades uno se las tiene que buscar”, contó Mario Escobar a Infobae.

“En Perú las oportunidades son escasas para los periodistas y también para otras profesiones, tengo compañeros graduados e incluso experta en cocina y les ha ido muy mal, están tratando de levantarse. El tema de la pandemia trajo muchas cosas. Yo he tenido en algún momento que ser taxista y hoy en día las oportunidades son escasas”, acotó.

Sin embargo, al ser consultado porque sus compatriotas vienen a Lima, Mario Escobar respondió: “La gente viene a Lima a buscar una mejor calidad de vida. En Venezuela, no hay oportunidades. Ciertamente, aquí tampoco sobran, pero hay mejor calidad de vida que en cualquier otra ciudad de Venezuela”, manifestó.

¿CÓMO ESTÁ LA VIDA EN VENEZUELA?

iNFOBAE conoció que muchos venezalanos están regresando a su país, por ende, le preguntó a Mario Escobar, ¿cuál era la razón de esa decisión? “Hay un rumor que la vida en Venezuela se está mejorando, pero es una cortina de humo, porque sigo teniendo familiares en Venexuela y la situación no ha mejorado en lo absoluto. Mi familia sigue teniendo problemas con los servicios básicos como la luz, agua, el internet, gasolina que es más complicado todavía. En Venezuela, hay dos realidades. Está la gente que ha sabido hacer negocios con el gobierno y otros sin el gobierno. Hay gente en Venezuela que antes era clase media y ahora es pobre o la gente que era pobre y ahora es más pobre, por esa razón siguen saliendo personas de mi país para Trinidad y Tobago, quienes han muerto en situaciones precarias porque intentan salir por mar o Curazao o Aruba, que son islas caribeñas que están muy cerca de la costa venezolana. Además, puedes ver a migrantes que vienen a pie pasando por Colombia o Ecuador en condiciones inhumanas”.

“Desde mi posición, puedo decir que soy un venezolano que vino a Perú para sumar, estoy muy agradecido con este país, tanto es así que siento al fútbol peruano como en su momento sentía el fútbol venezolano y soy un amante de la selección peruana. Además, me encanta su comida. Aparte yo vine con dos hijos y hace dos años nació mi último hijo que es peruano”, sentenció el comunicador.

Rossi Torrealba - bailarina del “Reventonazo de la Chola”

“En Venezuela tuve algunas cosas en televisión, pero no como acá en Perú, que logré llegar a un programa donde nos ven millones de familias, en el programa de la “Chola Chabuca”. La vida me cambió un montón, puesto que yo llegue aquí como todo inmigrante, más que vengo de un país que viene de una dictadura y miles de jóvenes tuvieron que salir para cumplir sus sueños en otro país”, comenzó diciendo Rossi Torrealba a Infobae.

“Yo llegué a Perú en el 2017 con una pequeña maleta, luego de seis días de un intenso camino vía terrestre. Me recibió una amiga que ya trabajaba aquí en el rubro, que ya manejaba que era barbería o peluquería. Llegué con lo justo a Lima, y cuando empiezo a trabajar desde que llegué porque no tenía ni un dólar en el bolsillo y no tenía para comer. Ese primer trabajo estaba ubicado en 28 de julio con Gamarra y saqué mis cosas para trabajar, tuve que agarrar valor y pensar en el bienestar de mi familia y mi hijo que en aquel entonces tenía 3 años y medio en Venezuela. Inicie ese día y al cerrar la jornada gané 100 soles y me sentía orgullosa. Empecé a trabajar todos los días en ese lugar y luego un amigo que ya tenía tiempo viviendo en Perú, me pidió un taxi para que vaya a su casa dándome un aliento y me dieron un techo”.

SU INGRESÓ A LA TELEVISIÓN PERUANA

Luego, Rossi nos contó que debido a su imponente presencia le sugirieron que incursione en el mundo del anfitrionaje, donde empezó con una marca y comenzó a conocer gente de la televisión. “Recuerdo que la primera vez que fui a un set de TV, fue para modelar un pantalón de Gamarra al programa de la “Chola Chabuca”, y en esa vez se me quedó el pasaporte en el canal porque salí tarde. La persona que me llevó, me contactó con el chico de producción del programa para que me diera mi pasaporte. Entonces, cuando la “Chola Chabuca” decide hacer el “Venezuela Super Star” y me llaman. La verdad en ese tiempo yo pensaba en trabajar y no disponía de mucho tiempo, pero ese momento siento que fue mi llamado, cuando voy al casting, me encuentro con el gran Julio Zevallos y nos da una hoja para llenar datos. Cuando pasó mi casting, ahí recién empieza lo de “Venezuela Super Start” y de 50 venezolanos quedamos en la final tres personas. Ahí recién entro a la televisión y Ernesto me invita a formar parte del programa con un contrato, pese a que quedé en el tercer lugar”, detalló.

“El “Reventonazo” ha sido una escuela artística, puesto que compartir con Manolo Rojas, Fernando Armas, Ernesto Pimentel y Julio Zevallos, productor artístico. He aprendido de todos el mundo televisivo y aquí en Perú he podido hacer una carrera artística. La televisión ha llenado mi vida de bendiciones y no tengo palabras para describir el apoyo de la gente que me dio la mano”, reveló Rossi Torrealba a Infobae.

Rossi Torrealba

“La televisión en Perú, me dio el sustento para mi familia, estoy muy agradecida porque me ha permitido a llegar a familias y reconforta por el cariño de la gente, a pesar de que hay trabas por ser extranjera, en redes sociales, me dan mucho amor. Yo jamás voy a olvidar esta experiencia que tengo en el “Reventonazo de la Chola”, acotó.

SU FAMILIA EN PERÚ

“Yo dejó a mi hijo en Venezuela, con tres años y medio de edad, porque salí a un país desconocido, no sabía como me iba a ir y ese miedo de mamá me tocó dejarlo en Venezuela. Separarme de él, fue muy duro, pero era elegir darle una mejor calidad de vida. Pasa el tiempo y cuando me siento con la capacidad de tenerlo, puesto que acá en Perú no tenía familia y decido traerlo, cae la pandemia y que dicho suceso nos marcó a todos, puesto que hay personas que han perdido familiares. En ese momento, yo salgo embarazada y no había forma de salir y me toca esperar, traigo a mi hija al mundo y ella vino a darle una luz maravillosa a mi vida. De ahí seguí trabajando, ya que me propongo a reunir a mi hijo y el año pasado lo traje a Perú ( se quiebra). Es doloroso para una madre separarse de su hijo y cuando lo vi mi corazón se completó de verlo grande y diferente. Recordarlo es una emoción y ya se está adaptando a su vida en Perú. Mis hijos son mi motivo para salir adelante”

SUEÑOS EN PERÚ

“Yo comencé a trabajar en televisión acá luego de seis meses de haber llegado a Perú y para mí, fue increíble. Tengo sueños de seguir creciendo como artista, dé dejar una bonita imagen. Quiero seguir estudiando una carrera administrativa. He podido ver la satisfacción de mis padres, por todo lo que he logrado en tu país. Hay un mensaje que quiero decir a los inmigrantes y es que debemos de respetar la tierra que nos da oportunidades y dejar de hacer cosas malas. No todos los venezolanos venimos a hacer daño, muchos venimos a dar lo mejor de nosotros y trabajar mucho por el bienestar de nuestra familia”, sentenció Rossi Torrealba a Infobae.

SEGUIR LEYENDO: