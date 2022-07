Comisión de Ética decidió no investigar a Hernando Guerra García por viajar sin pedir licencia

Votación que libra de sanción a Hernando Guerra García. VIDEO: Congreso TV

Hernando Guerra García ya no tiene que preocuparse por algún proceso a enfrentar ante la Comisión de Ética pues este grupo de trabajo ha decidido no iniciar una investigación contra el congresista fujimorista. Esto luego de descubrirse que había viajado a las playas del norte sin haber pedido la licencia correspondiente. Cabe recordar que el hecho se conoció a partir de un error cometido por el propio Guerra.

Fueron cinco votos a favor, pero nueve en contra de que se inicie un proceso de investigación. Fuerza Popular, agrupación a la que pertenece, Renovación Popular, Cambio Democrático, Somos Perú y Acción Popular completaron los votos necesarios. A estos se les sumó el no agrupado Carlos Anderson. La decisión fue tomada a pesar de que el congresista afirmó haber cometido un error ante el pleno del Congreso.

“Hace pocos días, por una imagen poco feliz, he sido objeto de críticas y de comentarios. Por eso me permito hacer unas breves reflexiones, no a modo de defensa, porque yo lo podría hacer ante la Comisión de Ética, a la que yo mismo solicito que vea mi caso”, dijo Guerra. Sin embargo, la comisión mencionada ha decidido dejar que el parlamentario siga sus actividades sin recibir la sanción correspondiente.

“Cometí un tremendo error, el error de querer hacerlo todo. Estar con mi hija, atender mis temas como vocero, y cumplir mis funciones como congresista, pero me equivoqué, uno no puede hacer todo a la vez”, fueron las palabras de Guerra días después de conocerse su caso, el mismo que lo obligó a detener su viaje familiar y regresar a Lima a explicar los motivos de su infracción.

EN DEFENSA DEL VIAJE

La imagen de Guerra García disfrutando del sol y la playa en el norte del país no fue lo único que generó sorpresa, sino también la defensa por parte de sus colegas sin importar la tendencia política. La representante de Avanza País Patricia Chirinos se dirigió al fujimorista y señaló: “Todos cometemos errores, la vida continúa”. El comentario provocó diversas reacciones en redes sociales.

“Patricia Chirinos le dice al congresista Hernando Guerra García “todos cometemos errores, la vida continúa” en el pleno del Congreso. Ah, mira tú, son errores con el dinero de todos los peruanos, se nota que a todos no se mide con la misma vara”. “Escucharon las disculpas de Nano Guerra?? Peor aún, ¿escucharon la respuesta de Patricia Chirinos?”, escribieron.

Waldemar Cerrón, vocero de Perú Libre, salió en defensa del congresista. El legislador oficialista respaldó a Guerra García por las críticas que viene recibiendo tras el episodio en plena sesión parlamentaria.

“Pero está trabajando. ¿Está trabajando sí o no? Yo puedo estar en mi casa también (trabajando desde allá). Ustedes (la prensa) quieren escuchar lo que ustedes piensan. Para mí está cumpliendo con su trabajo porque está respondiendo de forma virtual”, señaló en diálogos con Canal N.

En este sentido, Cerrón indicó que el funcionario no habría incumplido sus labores parlamentarias. Además, indicó que, si la Comisión de Ética decide investigar a Guerra García, deberán esperar la emisión del informe de la Comisión de Producción para poder concluir el estado del parlamentario de la bancada anaranjada.

“Se hará una investigación si es correcto, si es adecuado, y se presentará el informe de Ética. Tenemos que investigar y no dejarnos llevar”, aseguró el representante de Perú Libre en conversación con los medios de comunicación.

