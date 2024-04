Fixture que le resta a Sporting Cristal en la recta final del Torneo Apertura de Liga 1 2024.

El panorama cambió para Sporting Cristal en el Torneo Apertura 2024. Los ‘celestes’ perdieron 2-1 contra César Vallejo en Trujillo el pasado lunes 29 de abril, y esa caída les hizo perder el liderato absoluto del campeonato peruano: ahora le pertenece a Universitario de Deportes.

Jairo Vélez fue el verdugo del cuadro visitante. El delantero ‘poeta’ marcó doblete y provocó el lamento del equipo de Enderson Moreira. A pesar que los ‘cerveceros’ abrieron el marcador de manera temprana con anotación de Santiago González a los 3 minutos, no supieron mantener la ventaja todo el encuentro.

Ese tropezón le dejó el camino libre a la ‘U’ para que se adueñe del primer lugar de la tabla de posiciones tras la contundente goleada por 6-0 ante Comerciantes Unidos en el estadio Monumental. Ese triunfo hizo que los ‘cremas’ saquen una ventaja de dos puntos, que puede ser determinante, ya que falta poco para el final de la competición.

A falta de cuatro fechas, los planes cambiaron para los rimenses porque ya no tienen margen de error. Y como si fuera poco, sufrieron una baja sensible: Yoshimar Yotún tuvo dura lesión que lo llevó a ser atendido en una clínica del norte. Todavía no hay un tiempo aproximado de recuperación, pero todo dependerá de los estudios que le haga.

“El club Sporting Cristal informa a la Familia Celeste y a la opinión pública en general que nuestro capitán Yoshimar Yotún fue sometido anoche a diversas evaluaciones luego de sufrir una lesión durante el partido con la Universidad César Vallejo. Las primeras pruebas médicas han descartado un daño óseo, pero sí se ha constatado un compromiso ligamentario en la rodilla. Los exámenes especializados continuarán en el transcurso del día para determinar el grado de la lesión”, detalla el comunicado sobre la dolencia de ‘Yoshi’.

Los trujillanos remontaron 2-1 en casa frente a los 'celestes' por Torneo Apertura. (Video: Liga 1 Max)

¿Cuántos partidos le falta a Sporting Cristal?

A pesar de la dolorosa caída de los ‘celestes’ en Trujillo, siguen como firmes candidatos para llevarse el Torneo Apertura 2024. El equipo de Enderson Moreira deberá corregir errores para poder sumar todos los puntos que pueda en los próximos cuatro partidos que faltan en el campeonato peruano.

Sporting Cristal tiene dos cotejos como locales: Alianza Atlético y Unión Comercio, y afrontará dos de visitas: Universitario de Deportes y Comerciantes Unidos. Y una de esas salidas será en Lima y justamente contra la ‘U’, rival directo que será una final adelantada.

A diferencia del cuadro de Fabián Bustos, los ‘cerveceros’ solo están concentrados en la competición nacional, debido a que fueron eliminados en la fase previa de la Copa Libertadores. Los ‘merengues’ siguen en competencia y deberán afrontar ambos torneos en simultáneo, donde también están en la recta decisiva que determinará su pase a octavos de final.

“Es un momento difícil pero todo es posible, dependemos de nosotros mismos para poder buscar el título. Necesitamos ir un paso a la vez y necesitamos estar juntos todo. Todo el mundo habla del partido contra la ‘U’, pero hoy no conseguimos ganarle a Vallejo. Pudimos definir el partido durante los primeros 15 minutos, fallamos muchos goles y ellos fueron eficientes para conseguir los goles. El próximo partido debemos estar bien concentrados, es necesario mejorar”, aseguró el DT.

Sporting Cristal está en el segundo lugar de la tabla de posiciones. - créditos: Sporting Cristal

Lo que le resta a Sporting Cristal

- Sporting Cristal vs Alianza Atlético (domingo 5 de mayo / 11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / Liga 1 Max)

- Universitario de Deportes vs Sporting Cristal (domingo 12 de mayo / 18:30 horas / estadio Monumental / GOLPERU)

- Sporting Cristal vs Unión Comercio (programación por confirmar / estadio Alberto Gallardo / Liga 1 Max)

- Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal (programación por confirmar / estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / Liga 1 Max)