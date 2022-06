“Te dije que no me des plata sucia”, la reacción de una madre que golpeó a su hijo al enterarse que vendía droga

Una imagen conmovedora fue la que protagonizó una madre de familia, quien rompió en llanto luego de enterarse de que su único hijo, identificado como Edwin Joel Flores Allca se dedicaba a la venta de droga en el distrito de Chorrillos. Y es que ella, dijo a los efectivos policiales que desconocía a lo que se dedicaba su único hijo, puesto que, ella trabajaba para pagarle la carrera de Estomatología en la Universidad.

“Por qué mi Dios, por qué mi señor Jesús, si es mi único hijo”, dijo entre lágrimas la madre de Edwin, quien creía que era una pesadilla que esté involucrado en la venta de marihuana.

Según información policial, el sujeto, de 22 años, estaría implicado en la venta de marihuana. Tras un paciente seguimiento, una cámara de seguridad logró sorprenderlo y grabarlo sigilosamente vendiendo marihuana desde la puerta de su casa.

Durante la intervención, agentes policiales encontraron en el escritorio del joven un poco de marihuana, pero sabían que el golpe fuerte estaba por venir.

JOVEN NO SE SENSIBILIZA CON EL LLANTO DESGARRADOR DE SU MADRE

Edwin Joel Flores Allca, de 22 años, no se sensibilizaba con el dolor de su familia, pues decía que lo que hacía la policía era exagerado. “Hace un mes me dedico porque necesitaba plata para unas cosas, más que todo para un PC y ayudar a mi mamá con unos medicamentos”, señaló el joven.

Ante eso su madre con un llanto desgarrador le dijo al implicado lo siguiente: “Mira las consecuencias”, acotó.

En el techo de la casa ubicada en Chorrillos, la policía encontró una bolsa negra llena de marihuana, lista para ser procesada y vendida.

MADRE LE METE BOFETADA A SU HIJO

Al ser descubierto con más marihuana, Edwin Joel Flores Allca no decía nada, sin embargo, su madre antes que lleven detenido a su hijo tuvo una reacción que dejó sorprendidos a los efectivos policiales. “Te dije que no me des plata sucia”, dijo la señora, acompañando estas palabras con una bofetada, que pese a que no roso la cara, de seguro hizo reaccionar al joven el delito que ha hecho.

Este joven permanece detenido en la DEPINCRI de Barranco - Chorrillos, continuando con las investigaciones, pues el Ministerio Público determinará que sucederá con él.

