Precio del combustible en Perú se incrementó hasta en 7 soles en lo que va del 2022

Foto: Andina

El precio promedio del petróleo intermedio de Texas (WTI) se ha incrementado un 132,99% en los últimos dos años. Este precio sirve de referencia en Perú, de modo que ha fomentado la variación de los precios locales de los carburantes. En lo que va del 2022, el precio de la gasolina se ha incrementado hasta en S/ 7.

Entre enero del 2020 y diciembre del 2021, el precio del diésel de uso vehicular subió 37,46% y pasó de S/9,85 a S/13,54 el galón. Sin embargo, en lo que va del 2022, este se ha encarecido alrededor de 28%. En enero estuvo a S/13,4 en promedio y a la fecha supera los S/17,00.

El gasohol de 95 se encareció un 41,27% tan solo en este año y ahora está costando S/24,10 por galón, en promedio. Esto significa un repunte de casi S/7,00 , considerando que su precio promedio en enero era de S/17,06, según datos del Osinergmin.

Lo mismo sucede en el gasohol de 90, que subió 31,22%. Actualmente, el combustible está costando S/21,27 en promedio, pero a inicios del año se encontraba en S/16,21. Esto es un alza de aproximadamente S/5,00.

El alza de precios llevó a que el Gobierno incluyera a las gasolinas de 84 y 90 octanos, al gasohol de 84 octanos y al GLP a granel en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC). Luego, el 3 de abril, excluyó a estas gasolinas, gasoholes y los diferentes tipos de diésel de la lista de productos gravados con impuesto selectivo al consumo (ISC) hasta el jueves 30 de junio.

Foto: Andina

CONTEXTO DEL MERCADO INTERNACIONAL

El precio promedio del petróleo intermedio de Texas (WTI) pasó de costar US $47,02 por barril en diciembre del 2020 a US $109,55 en mayo de este año, según datos de la Administración de Información de Energía (EIA) de Estados Unidos. Pero el alza sostenida se inició en junio del 2020, cuando el barril de crudo cotizaba en US $38,31 y cerró el 2021 en US $71,71 por barril.

Pero el salto más grande se dio en los primeros meses de este año. Hasta el mes de mayo, el crudo había encarecido 31,64% y, por primera vez desde el 31 de julio del 2014, superó la barrera de los US $100 y cerró en US $103,66 el 1 de marzo.

De acuerdo al ingeniero de petróleo Víctor Alexei Huerta este incremento continuado es el resultado de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19.

“Los inventarios de crudo en EE.UU. experimentaron una reducción porque, como no había exploración, no hubo forma de restituir la producción. Eso ocasionó que haya en el mercado una percepción de escasez y subieron los precios”, comentó a La República.

Pero las sanciones a Rusia tras su invasión a Ucrania fueron el factor que impulsó el alza del precio del crudo.

“El bloqueo a Rusia hace que haya mayor escasez de crudo. Este país es el segundo productor mundial y produce entre 12 y 13 millones de barriles por día”, resaltó.

¿QUÉ DEBE HACER EL PERÚ?

Según el investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jorge Manco Zaconetti, sostiene que la situación complicada en el Perú se debe a que el país depende del combustible importado.

Por ello, señala que la única solución a corto plazo es apostar por la conversión a Gas Natural Vehicular (GNV) para los carros que emplean gasolina. Esto se podría hacer a través de préstamos mediante el Banco de la Nación con un reglamento similar al de Reactiva Perú.

“Nosotros deberíamos promover o financiar, no digo regalar, la conversión a gas natural que cuesta aproximadamente S/5,000. Somos más de 2,2 millones de vehículos en el país y solo 270 mil están en GNV. Estos con S/30 llenan su tanque. Lo que con gasolina costaría hasta S/200″, explicó.

“La solución es la masificación del gas natural. Masificar demora de dos a tres años, y la conversión de un vehículo, de dos a tres días. Con este préstamo se reactiva la economía mientras se devuelve en dos años porque tiene para rato (el alza de precios), aun así cese la guerra”, sostuvo.

Además, señaló que incentivar la conversión debería primar por sobre la participación directa de Petroperú en la venta final. Manco Zaconetti también recomendó continuar con la exoneración del ISC por tres meses más.

“Pero esta vez que haya desde Indecopi y Osinergmin una mayor difusión de los grifos que no están bajando los selectivos al consumo. Petroperú es poco lo que puede hacer con la venta directa”, anotó.

VIDEO RECOMENDADO: PRECIO DE LA GASOLINA ESTÁ POR LLEGAR A LOS S/ 30

Precio de la gasolina está a punto de llegar a los 30 soles el galón | VIDEO: Latina TV

SEGUIR LEYENDO