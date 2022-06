Sporting Cristal vs Atlético Grau: conoce el canal de transmisión del partido de la Liga 1

Cristal visitará a Grau por una nueva jornada del Apertura.

La Liga 1 vuelve este fin de semana. Uno de los partidos de la fecha será Sporting Cristal vs Atlético Grau, clubes no se juegan nada en el torneo Apertura, pero quieren seguir sumando para ubicarse en una buena posición de la tabla acumulada. Conoce el canal de transmisión, hora y día de este encuentro en la siguiente nota.

Los ‘celestes’ visitarán a los ‘albos’ este domingo 19 de junio a la 1:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Municipal de Bernal. En primera instancia, el compromiso no iba a ser televisado, pues el elenco norteño no tiene acuerdo con la FPF. No obstante, Willax TV, como ocurrió con Universitario de Deportes, se hizo de los derechos para llevar las incidencias a todas las pantallas del país. Esto fue confirmado por Eddie Fleischman, periodista de esa casa televisiva.

Por otro lado, las entradas de este cotejo se pusieron a la venta hace días, las cuales van de 30 a 100 soles. Si estará permitido la presencia de la hinchada ‘cervecera’ que se ubicará en la tribuna norte. Como en todo espectáculo deportivo, los asistentes mayores de edad deberán contar con las dosis completas de COVID-19, mientras que los niños solo con dos. El uso de mascarilla es obligatorio.

Eddie Fleischman confirmó que Willax trasmitirá Cristal vs Grau.

¿Cómo llegan las dos escuadras? Sporting Cristal goleó 3-0 a Sport Boys. Los dirigidos por Roberto Mosquera mostraron una gran versión, pese a las ausencias de Yoshimar Yotún y Christofer Gonzáles. Los tantos de la institución ‘bajopontina’ fueron de Irven Ávila, Joao Grimaldo y Martín Távara.

Por su parte, Atlético Grau cayó por la mínima diferencia ante Carlos A. Mannucci. Joel López Pissano, volante argentino, fue expulsado a los 76 minutos. Después, llegó el gol del ‘tricolor’ por medio de José Rivera a los 96′.

Los dos clubes no se juegan nada a falta de tres jornadas de la finalización del Torneo Apertura. Cristal se ubica cuarto con 29 puntos a cinco del líder, Melgar, mientras que Grau es onceavo con 18 unidades.

SEGUIR LEYENDO