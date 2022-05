Selección peruana dio detalles del itinerario para el amistoso, repechaje y cuándo se conocerán convocados

La selección peruana solo jugará un amistoso antes del repechaje.

Quedan poco más de cuatro semanas para que la selección peruana defina si clasifica al Mundial de Qatar 2022 o se queda fuera por poco. Se tiene confirmado un amistoso antes de jugar el repechaje frente a Emiratos Árabes Unidos o Australia y existe todo un itinerario a cumplir para que todo tenga un buen final. El encargado de definir esto es Antonio García Pye, quien dio detalles de lo que se tiene previsto.

“Todo está estructurado. El vuelo desde Lima sale el 28 de mayo a las 21:00 horas para llegar a Barcelona el 29 a las 16:00. Ya para el 30 se tiene previsto trabajar con miras al amistoso previo al repechaje hasta el 10 de junio, que se viaja a Doha”, comentó el gerente de selecciones de la FPF en entrevista con el programa Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Por otro lado, resaltó que la próxima semana se enviarán las misivas de convocatoria a los equipos de los futbolistas que estarán presentes en el repechaje. “Entre el 13 y el 15 de mayo se deben estar enviando las cartas a los clubes de los jugadores que el profesor Ricardo Gareca convocará”. Según se pudo conocer, el ‘Tigre’ anunciará a los elegidos el viernes 20 de mayo en conferencia de prensa.

La selección peruana jugará el repechaje para Qatar 2022 el próximo 13 de junio en Doha desde la 1:00 p.m. (hora peruana) y su rival saldrá del duelo entre Australia y Emiratos Árabes Unidos. Si logra pasar la repesca se instalará en el grupo D de la Copa del Mundo junto a Francia, Dinamarca y Túnez. Como ocurrió en Rusia 2018, donde se midió con daneses y franceses.

EL AMISTOSO ANTE NUEVA ZELANDA

La ‘selección de todos’ chocará con Nueva Zelanda el próximo domingo 5 de junio en Barcelona, España. El duelo se jugará en el estadio Cornella-El Prat (RCDE). La pelota comenzará a rodar en el complejo deportivo a las 10:30 a.m. (hora peruana) y será el único amistoso antes del repechaje al mundail de Qatar 2022.

Antonio García Pye dijo por qué eligieron a los ‘Kiwis’ como el rival antes de la repesca. “Se eligió a Nueva Zelanda por muchas cosas. Por un tema de fechas, ubicación y disponibilidad. Además que por ahí tiene un poco de similitud a Australia, que podría ser nuestro rival en el repechaje”, confesó.

SE REFIRIÓ A LA DENUNCIA DE CHILE CONTRA ECUADOR

En las últimas semanas una denuncia de la selección chilena fue presentada ante la FIFA por el polémico caso de Byron Castillo, un futbolista que representó a la selección de Ecuador en las últimas fechas. En el reclamo que la ANFP envió al organismo que regula el fútbol mundial hay diferentes pruebas que demostrarían que Castillo habría presentado documentos falsos. De ser real, esto movería un poco la tabla de las Eliminatorias Qatar 2022.

Sin embargo, el gerente de selecciones de la FPF, Antonio García Pye, confirmó que esto no involucrará a la selección peruana y todo sigue tal cual lo planeado. “El tema de Chile y Ecuador no tiene ninguna implicancia sobre Perú. Castillo no jugó contra nosotros y por eso es que no hay ningún problema. A Perú no le afecta para nada”, comentó.

