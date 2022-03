Ejecutivo anuncia acuerdo con transportistas para levantar la huelga y bloqueo de vías a nivel nacional

Foto: ATV Noticias.

El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, señaló esta tarde que el Ejecutivo ha llegado a acuerdos con grupos de transportistas con el fin de que se levante la huelga a nivel nacional . Estas declaraciones las dio en conferencia de prensa tras sostener una sesión del Consejo de Ministros, en donde también anunció que “no están previstas medidas de fuerza” contra aquellos individuos que continúan acatando el paro en varios puntos del país.

“Ayer (martes 29 de marzo) ya se ha realizado una reunión y se ha llegado a un acuerdo con la Unión Nacional de Transportistas y la Confederación de Transportistas del Perú, los cuales se comprometieron en levantar la huelga y no tomar las pistas. Pero hay grupos pequeños de personas un tanto intransigentes que continúan con esta medida”, manifestó Torres.

Entre los puntos acordados, el premier resaltó que el Estado se ha comprometido a simplificar y acelerar la devolución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) que se les hace a los transportistas (antes duraba 70 días, ahora será de 30 días). La devolución, explicó, se realizará mediante la modalidad de depósito en cuenta bancaria. La medida también comprende al servicio de transporte de personas en el ámbito regional.

Añadió que también se extenderá la devolución a los transportistas del servicio de transporte regular de personas de ámbito regional. “También se ha acordado establecer un endeudamiento externo por 100 millones de dólares con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento”.

En otro momento de la conferencia, indicó que el alza del combustible no es solo para el Perú, “sino para el resto del mundo, y que se debe a la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha determinado el incremento del precio del petróleo y de los combustibles en general”.

ALZA DE PRECIOS DE LA CANASTA BÁSICA

En cuanto al incremento del precio de productos de la canasta básica, el jefe del Gabinete señaló que es debido al aumento del precio del petróleo por la invasión de Rusia a Ucrania.

“Hay un incremento de estos productos de primera necesidad en nuestro país, como lo hay en el resto del mundo. No por factores internos, sino por factores externos, como es la guerra entre Rusia y Ucrania”, indicó a la prensa.

“Nosotros internamente estamos tomando medidas con relación a la rebaja del combustible, pero no podemos intervenir en el mercado. Como alguien está sugiriendo, no podemos por ley reducir los precios porque en un sistema económico como el nuestro, que es una economía social de mercado, la Constitución no lo permite y además crearía inseguridad jurídica”, continuó.

En ese sentir, recomendó a la población a consumir alimentos cuyo precio no se esté elevando debido a los conflictos externos, como es el caso del pescado. “Suben los precios de algunos productos, pero a su vez bajan de otros, por ejemplo, sube el precio del pollo, pero baja el precio del pescado, especialmente del jurel. Hay que acostumbrarnos a consumir también esos productos marinos que nos puede proporcionar nuestro mar”, precisó.

Por último, volvió a pedir unidad entre todos los poderes del Estado para trabajar conjuntamente por resolver nuestros problemas. “La estabilidad política genera inestabilidad económica. Son muchísimos los problemas que tenemos, viajamos permanentemente por el interior del país y la población nos dice ‘no tenemos agua, no tenemos desagüe, no tenemos pistas, no tenemos veredas, no tenemos electricidad, los colegios no se encuentran bien, los hospitales escasean”. Esa es nuestra realidad, conviene que todos nos pongamos de acuerdo aquí para poder afrontar las necesidades que tiene el país ahora con los precios de los productos de primera necesidad”, finalizó.

