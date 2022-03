Magaly Medina advierte a Christian Domínguez tras pelea con Isabel Acevedo: “Olvídate de hablar de tus ex”

Magaly Medina enfrenta a Christian Domínguez por hablar sobre su exparejas. (Foto: Composición)

Christian Domínguez jamás esperó que su pasado amoroso se hiciera noticia nuevamente al señalar que Isabel Acevedo, su expareja, intentó alejarlo de su hijo. Estas declaraciones obligaron a la ‘Chabelita’ a defenderse públicamente, lo que conllevó a que la prensa recordara los rumores de infidelidad que rodearon el inicio de su relación con el cumbiambero.

Debido a la presión mediática, el colaborador de América Hoy le pidió disculpas a Karla Tarazona, madre de uno de sus hijos, por revivir este problema que ya había sepultado en el pasado. Además, dio a entender que sí le fue infiel con Isabel, quien fue su pareja de baile durante su participación en el programa de Gisela Valcárcel.

Tras ello, la ganadora de Reinas del Show hizo las paces con Tarazona en Amor y Fuego, algo que se creía imposible debido a las fuertes rencillas que tuvieron años atrás. ¿Y qué pasó con Domínguez? Pues no mucho. En realidad, su pareja Pamela Franco terminó siendo la más afectada, ya que se ha visto envuelta en una polémica de la que no quiso formar parte.

“No hemos peleado ni nada por el estilo. Ella sí está incómoda y molesta porque me dijo ‘te lo dije’. Tengo que pedirle perdón por ensuciar su felicidad con mi pasado. Ella me dijo: ‘Allí está nuestra bebé, ella no tiene por qué arrastrar (su pasado)’. Yo le dije que tenía razón”, comentó el cumbiambero sobre Pamela Franco.

Durante la emisión de su programa de espectáculos, la ‘Urraca’ le recordó a Christian Domínguez que fue él quien decidió hablar sobre su expareja, por lo que él sería el único culpable de la molestia que siente ahora su actual pareja por las acusaciones que hay en su contra. Según Isabel Acevedo, la líder de Puro Sentimiento se habría interpuesto en su relación con el cantante.

“Se supone que nunca quería hablar de la Chabela. Un día que no tiene nada que hacer se pone a hablar. Se olvidó que tiene que respetar a la pareja que tiene al lado, con quien ya tiene una bebé. Eso es lógico. Cuando uno tiene una pareja, tiene que olvidarse de hablar de los ex, de los problemas anteriores, de las bataclanes, de los ex. Si tienes una mujer con las que tienes un bebé y quieres construir un futuro, todo el resto pasa de lado”, comentó la periodista.

“Él fue el que revive el tema y dice que está incómoda. Debe estar molesta contigo, ni siquiera lo hubiera dejado dormir en la calle, que se vaya a dormir al chifa. Él habló de gratuito sobre la chabelita. Eso significa que no respetas a tu pareja actual”, añadió.

En entrevista con el programa En Boca de Todos, la novia de Christian Domínguez fue consultada sobre su relación con el cumbiambero debido a todos los dimes y diretes de la última semana. “Quiero saber si se ha visto afectada con todo lo publicado y lo que se ha dicho hasta el momento”, indicó Ricardo Rondón.

La líder de Puro Sentimiento dejó en claro que desde que inició su romance con el cumbiambero, ellos sabían que deseaban tener una familia juntos. Como se recuerda, ambos comenzaron su relación en octubre del 2019 y en marzo del 2021 se convirtieron en padres de una niña.

“Yo las cosas las he tenido claras desde el comienzo de la relación con Christian. Quisimos y decidimos tener una familia y es lo que tenemos. No me voy a poner mal frente a una cámara, sin embargo, voy a decir que estoy más fuerte que nunca”, dijo ante las cámaras del magazine de América TV.

Asimismo, se mostró decidida a que el escándalo que se ha formado no afecte ni a su familia ni a su relación. “No soy una santa, he tenido errores y siempre los tendré me imagino, he aprendido de ellos. He conversado con Christian y tenemos claras las cosas. Voy a luchar por mi familia” .

