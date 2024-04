OEA ofrece becas de pregrado y posgrado en el extranjero: requisitos, cronograma y cómo postular

American University Washington College of Law. Se ofrece un descuento del 50% de la matrícula de las maestrías. Se dictará de forma presencial en Estados Unidos, en línea o una combinación de ambas. Las clases se dictarán en inglés y en español. Fecha límite de postulación: para la modalidad presencial hasta el 1 de mayo, y para la modalidad híbrida (en línea) hasta el 1 de junio.

The University of the West Indies. Se darán exenciones y subsidios en los costos de matrícula de cursos, de licenciaturas y de posgrado. La modalidad es presencial en Bárbados, Jamaica y Trinidad y Tobago, y también puede darse a distancia. Las clases se dictarán en inglés. Fecha límite de postulación: 31 de mayo de 2024.