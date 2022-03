Estos son los signos zodiacales que aman su soltería y no quieren enamorarse

El amor, cosa tan rara. Muchos aman enamorarse y otros simplemente disfrutan de su soltería al máximo.

Gracias al horóscopo podemos conocer varias características que posee cada signo zodiacal, que los diferencian, por lo que uno no es igual al otro, son únicos y especiales. Dependiendo tu fecha de nacimiento y hora se logra determinar algunos aspectos importantes de tu personalidad y cómo enfrentas determinadas situaciones de la vida.

LOS SIGNOS ZODIACALES EN EL AMOR

¿Alguna vez te has preguntado porqué te gusta estar soltero? Ya sea que hayas pasado por una buena o mala experiencia en el amor, algunos signos del horóscopo disfrutan más que otros de estar solos y vivir la vida sin alguien al lado.

Así como existen algunos que aman estar enamorados y hasta piensan en una vida eterna con la pareja, otro grupo se proyecta a disfrutar de la soltería al máximo y disfrutar al límite conociendo personas y gozar de su compañía sin tener un vínculo formal que los una.

En las siguientes líneas te presentamos los signos del zodiaco que huyen del amor y gritan a los 4 vientos que están solteros. ¿Serás uno de ellos?

Dime qué signo eres y te diré si prefieres tu soltería o compartir tu amor con otra persona. (Getty Images)

SAGITARIO

Este es uno de los mejores ejemplos de amar estar soltero. Es raro verlos con pareja o con ánimos de conocer personas, y no porque sean flojos, sino que el enamorarse no es un tema que tienen en la agenda. Es de esos signos que “tienen mucho amor para dar”, por lo que no se limitan a entregárselo a uno solo. No les gusta ser vigilados ni mucho menos dar explicaciones de lo que dicen y hacen. Se aburren rápido de estar acompañados y prefieren hacer planes solos para vivir experiencias únicas, como viajar o hacer deportes de aventura.

LIBRA

Les cuesta aceptar que son coquetos y que prefieren “besa mil sapos” antes de decir que están enamorados de verdad. Son los seductores del horóscopo e independientes por naturaleza. Quien logra conquistar su corazón debe recibir un reconocimiento porque no suelen formalizar sus relaciones, a menos de que hayan encontrado a la persona correcta. Llevan su bandera de la soltería a todos lados y animan a otros a seguir sus pasos.

PISCIS

Aunque tienen una carga de emociones y sentimientos, no son de los que entregan su corazón a cualquiera. Crean planes para su vida en los que el amor no está considerado. Piensan que el amor propio debe reinar y no gastarlo en otras personas que... pueden fallarte en algún momento. Si pasa por tu cabeza que los has conquistado, no te confíes, ya que el seducido puedes ser tú. Las experiencias de sus amigos y conocidos le han dado la información suficiente para defenderse y crear una coraza impenetrable.

VIRGO

Las personas que nacieron bajo este signo zodiacal viven en su pasado, siendo una piedra en el camino para poder encontrar el amor. Cometen el error de recordar a las exparejas cuando están conociendo a otros. Algunos de ellos se consideran superiores a los demás. Esta característica causa que se alejen de él o ella. Viven con un miedo a ser engañados y que no se den cuenta. Y sí, son los primeros en ser infieles.

ESCORPIO

El problema de este signo del zodiaco es que analizan mucho a las personas. Tratan de encontrarles hasta el mínimo defecto para decirse que no merecen su amor. Esta es la principal razón por la que prefieren estar solos y no arriesgarse a “malgastar su tiempo” con seres que “no los merecen”. Estos son los típicos amigos a quienes buscas para que te ayuden a dar el visto bueno a una pareja o saliente. Su sinceridad provoca que los consideren engreídos y egocéntricos.

