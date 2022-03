Diana Miloslavich: “El voto de confianza es un voto por la democracia”

| Foto: MIMP

A pocos días de que dar el voto de confianza al Gabinete liderado por Aníbal Torres quede en manos del Congreso, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich comentó que este voto es un voto por la democracia.

“El voto de confianza es un voto por la democracia y eso tiene que ser fundamental, no importa la ideología que tengamos”, puntualizó Miloslavich.

En diálogo con la Agencia Andina, afirmó que en un sistema democrático resulta fundamental tener consciencia de que no existe otra forma de convivencia más que el estado de derecho.

“Tenemos 22 años de transición democrática, seguimos en transición y a eso hay que apostar”, manifestó la ministra, quien remarcó que el voto de confianza implica seguir esa línea.

OTROS TEMAS DE RELEVANCIA

La ministra comentó también que durante la presentación del Gabinete Ministerial ante el Congreso se expondrá, en lo referido a su sector, temas centrales como la mejora de servicios y programas para enfrentar la violencia contra la mujer. De igual forma, dijo, se brindará alcances sobre el Decreto Supremo por el cual se busca garantizar la continuidad y culminación de los proyectos de los gobiernos locales y regionales.

Otro tema central, comentó la ministra, será la urgencia de volver a capacitar a funcionarios públicos y operadores de justicia, a través del centro de altos estudios sobre violencia contra la mujer y familia, y la búsqueda de las mujeres desaparecidas.

“No podemos quedarnos sin tener caminos claros para saber dónde están las niñas y adolescentes que han desaparecido”, afirmó.

VOTO DE CONFIANZA

Luego de la crisis política que viene atravesando el país y tras el cambio de ministro número 50 dentro del Gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) realizó una encuesta donde más de la mitad de los ciudadanos de nuestro país cree que el Congreso no debería darle el voto de confianza al nuevo Gabinete Ministerial. Por otro lado, un poco menos de la mitad de los encuestados piensa que el también Poder Legislativo debe darle ese respaldo al premier

Este estudio consultó a la población sobre diversos acontecimientos que han ido ocurriendo en la política peruana en las últimas semanas, la encuesta tiene márgenes de error de 2,8 puntos encima y debajo de cada resultado de nivel nacional.

El resultado dio que un 49% de los peruanos cree que el Congreso no debería darle el voto de confianza al nuevo gabinete liderado por el premier Aníbal Torres. Por otro lado, un 47% de los ciudadanos piensa que el Parlamento sí debería darle este respaldo al equipo ministerial.

Además, un 54% de la población nacional está en desacuerdo con la designación del primer ministro en su actual cargo. Es decir, más de la mitad del país no está conforme con este nombramiento. Mientras que el 36% sí está de acuerdo.

Las bancadas del Congreso que han confirmado su voto son:

- Perú Libre: Waldemar Cerrón, vocero de esa agrupación política, informó a la prensa que la bancada oficialista, tanto el sector cerronista como el magisterial, acordó respaldar al gabinete ministerial en el voto de confianza. “Luego de esta sesión hemos acordado respaldar al 100 por ciento al Gabinete de Aníbal Torres”, indicó el congresista acompañado de sus colegas.

- Perú Democrático: De un modo similar, el vocero de la bancada conformada por los congresistas renunciantes a Perú Libre, Carlos Zeballos Madariaga, anunció que su agrupación le otorgará el voto de confianza al gabinete de Aníbal Torres. En declaraciones a la prensa, añadió que es necesario que el Poder Ejecutivo y Congreso trabajen de manera articulada y buscando consensos, dejando atrás la polarización.

- Somos Perú: En tanto, los congresistas de Somos Perú, encabezado por Wilmar Elera, confirmaron que sí otorgarán el voto de confianza. “Lo que no queremos es que el Perú se paralice, no tener un Gabinete Ministerial en funciones implica una paralización e incertidumbre en la economía y no estamos para eso”, señaló Elera. Cabe indicar que un integrante de Somos Perú (Alejandro Salas) participa del gobierno como ministro de Cultura.









