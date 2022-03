Pedro Castillo: Así reaccionaron políticos peruanos tras la marcha por la vacancia

Marcha Vacancia Ya

El pasado sábado 5 de marzo, la gran marcha nacional en favor de la vacancia del presidente Pedro Castillo. Esta manifestación comenzó a las 4 de la tarde y fue convocada por el partido Frente Democrático, los manifestantes de Lima a favor de la vacancia presidencial se desplazaron desde los exteriores del Campo de Marte, la Plaza San Martín, la Plaza Mayor y la avenida Abancay.

Ellos piden la renuncia o vacancia de Pedro Castillo al considerar que no es la persona idónea para el cargo debido a los constantes cuestionamientos en su contra, que incluso lo ligarían a actos de corrupción. Esto último en relación a las confesiones de Karelim López al Ministerio Público, las cuales señalan al mandatario de, supuestamente, liderar una red criminal junto a funcionarios del Palacio de Gobierno, dos ministerios e, incluso, el Congreso de la República.

Sin embargo, los peruanos no son los únicos protestando en las calles de la ciudad, ya que muchos políticos se han pronunciado en sus redes sociales.

Vladimir Cerrón - Secretario General de Perú Libre

“No lo digo con sentido de burla, pero la marcha de los golpistas o vacadores ha sido un verdadero fracaso, tomando en cuenta la magnificación mediática del fenómeno, no cuadra, no son directamente proporcionales”.

Alex Flores - Congresista de Perú Libre

“Resumen de la marcha golpista. La prensa concentrada, instrumento de la derecha dirá “marcha masiva por la vacancia”. Felizmente existe un país consciente que rechaza a los fascistas. Pronto el pueblo va a demostrar la verdadera lucha por la Nueva Constitución🇵🇪. ¡Venceremos!✊”.

Rocio Silva Santisteban - Excongresista de Frente Amplio

“La marcha pro-vacancia ha sido tan pequeña que @canalN_ está usando las fotos de la Marcha #8MPeru de nosotras las mujeres para suplir la insuficiencia 😡 ¡No se pasen!”.

Luz Salgado - Expresidenta del Congreso de la República

“Grupos de matones esperan con palos a los de la marcha pacífica, la policía debió desalojarlos, pero el Ministro del Interior ha permitido q se produzcan enfrentamientos, a propósito, el será responsable de lo q ocurra. Hubo autorización para Plaza San Martín”.

Carlos Tubino - Excongresista de Fuerza Popular

“Masiva concurrencia en la Marcha del día de hoy para decir con firmeza: VACANCIA YA! Castillo está destruyendo el Perú! En su 1ra etapa infiltrando el Estado con ultra izquierdistas para impulsar el cambio de la Constitución, jamás dejará ese objetivo, ahora lo hará p lo bajo!👊”

MOCIÓN DE VACANCIA

Cabe destacar que la moción de vacancia que se iba a presentar ayer, viernes 4 de marzo, en el Congreso, como había anunciado la oposición desde hace unos días, fue postergada para la próxima semana. Así informó esta mañana el parlamentario de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien impulsa la medida para sacar al mandatario del poder.

En un diálogo con Tv Perú, Montoya precisó que, pese a tener las firmas necesarias para proceder, la iniciativa será presentada ante el Parlamento el siguiente lunes o martes, en busca de que el jefe de Estado sea alertado al respecto con tiempo.

“Hemos empezado la recolección de firmas el martes en la noche, se ha avanzado a buen ritmo. Tenemos más de 35 firmas. Hoy no la vamos a presentar. Yo dije que esperábamos presentarla este viernes, pero por asuntos de la presentación y lo que corresponde por reglamento, la vamos a presentar el lunes o martes para poder dar los tiempos necesarios para que se le comunique al presidente sobre el tema”, indicó.

El vocero de la bancada celeste, además, detalló que la moción de vacancia a recogido las sugerencias de otros dos grupos parlamentarios de oposición: Fuerza Popular y Avanza País. “Con todo eso hemos integrado una moción de vacancia con 20 puntos y como 30 páginas, bien sustentadas y argumentadas”, agregó.

Por último, Montoya manifestó sentirse confiado en conseguir los 52 votos que necesita para que la iniciativa en contra del mandatario sea admitida a debate. “Nunca se sabe qué cosas va a suceder hasta no presentarla, la gente recién da sus posiciones en el momento que se le pide la firma o se le pide la votación (...) Se puede especular pensar y decir lo que uno piensa en el momento, pero yo confío que vamos a tener la cantidad suficiente”, declaró.





