Concierto de Karol G en Lima: Horarios, mapa de accesos y recomendaciones para ir a su show en el estadio San Marcos

Concierto de Karol G en el Estadio San Marcos: Horarios, mapa de accesos y recomendaciones para ir a su show. Instagram.

Carolina Giraldo Navarro más conocida como Karol G se encuentra a pocas horas de brindar sus dos grandes conciertos este viernes 12 y sábado 13 de abril en el Estadio San Marcos de Lima, como parte de su gira ‘Mañana Será Bonito Latam Tour’.

Como se sabe en un inicio la ‘Bichota’ cantaría en el Estadio Nacional, pero por decisiones ajenas a la cantante colombiana, la empresa organizadora cambió de local. El estadio universitario tiene toda la infraestructura lista para recibir a la intérprete de la Tusa y pueda brindar un espectáculo de talla mundial.

Concierto de Karol G en el estadio San Marcos: las razones de Teleticket para cambiar de zonas a algunos asistentes en los shows. Instagram.

Si aún no tiene tus entradas para dicho concierto, todavía puedes acceder a ellas mediante a la página web Teleticket.com.pe y comprarlas. Los precios son los siguientes:

Para el viernes 12 de abril

- Mañana será bonito (Frontal): S/863.00

- Qlona (General): S/748.00

- Mi ex tenía razón (General): S/460.00

- Provenza (Occidente): S/656 -

- X si volvemos (Oriente): S/656 -

- Amargura (Tribuna Norte): S/173 - (AGOTADO)

Para el sábado 13 de abril

- Mañana será bonito (Frontal): S/863.00

- Qlona (General): S/748.00

- Mi ex tenía razón (General): S/460.00

- Provenza (Occidente): S/656.00

- X si volvemos (Oriente): S/656.00

- Amargura (Tribuna Norte): S/173 - (AGOTADO)

Conciertos de Karol G en el Estadio San Marcos: Estos son los precios. Teleticket.

Es obligatorio nominar tus entradas

No te olvides nominar tus tickets porque es obligatorio. Puedes hacerlo en la web de Teleticket al presionar el botón COMPRAR, luego seleccionar tu ubicación y cantidad de entradas, y finalmente presionar CONTINUAR y registrar tus DATOS tales como; documento nacional de Identidad, primer nombre, primer apellido y correo.

En caso compres más de una entrada, deberás registrar los datos de cada asistente. Continúa el proceso de comprar y listo. Al momento de ingresar al concierto deberás presentar tu DNI y tu e-ticket impreso o digital.

¿A qué hora empezarán los conciertos de Karol en Lima?

Las puertas del estadio de San Marcos se abrirán a partir de las 3:00 pm y el show de Karol G empezará a las 9:00 pm. Así que toma tus precauciones para acudir con tiempo.

Concierto de Karol G en estadio San Marcos: los horarios. Teleticket.

Recomendaciones y restricciones

Llegar con anticipación, las puertas del Estadio San Marcos se abrirán a las 3:00 pm. No correr al ingreso y salida del recinto. No lanzar objetos, no subir a personas en sus hombros durante el show. No incentivar o participar en situaciones que afecten la seguridad de los demás.

Ademá, está terminantemente prohibido llevar selfie sticks, elementos punzocortantes, sustancias ilícitas, punteros laser, cámaras con lentes intercambiables, bolsos grandes, alimentos y bebidas, sillas quitasoles y carpas, entre otros.

Concierto de Karol G en Lima. Estas son las restricciones para su show. Instagram.

Concierto de Karol G en Lima. Estas son las recomendaciones para su show. Instagram.

Mapa de accesos

Es importante que sepas cuáles son los principales puntos de ingreso de acuerdo a la zona que indica tu entrada.

Por ejemplo; para la primera zona ‘Mañana Será Bonito’ el ingreso será por la avenida Venezuela a la altura de la cuadra 36 y por la Puerta Nro 1.

Por otro lado, las demás zonas el ingreso será por la avenida Amézaga, pero se dividirán por diferentes puertas. Por la puerta Nro 5 solo podrán entrar las personas que tienen sus entradas para las zonas Amargura (TRIBUNA NORTE) y ‘Por si Volvemos’ (ORIENTE).

Por la puerta Nro 6 solamente ingresarán los asistentes a la zona Provenza (OCCIDENTE) y, Qlona (GENERAL CANCHA 1) y ‘Mi ex tenía razón’ (GENERAL CANCHA 2).

Concierto de Karol G en Lima. Estas son los puntos de ingresos para su show. Instagram.

Teleticket cambia de zonas a los asistentes de Tribuna Norte

Debido a los constantes reclamos por el cambio de local del concierto de Karol G en Lima por parte de los fanáticos, Teleticket y la empresa organizadora determinaron que los primeros usuarios que compraron sus entradas para Tribuna Norte (Amargura) serán trasladados a la primera zona (Mañana Será Bonito) de los shows.

“Debido al cambio del local al Estadio San Marcos, el aforo de la Tribuna Norte se redujo, por ello, la empresa organizadora decidió otorgar una mejora a las primeras personas que compraron en el sector ‘Armagura’ trasladándolas al sector “Mañana será bonito”.

Sin embargo, esto no fue del agrado de las fanáticas que compraron con anterioridad para ver de cerca a Karol G e invirtieron S/. 863 y los asistentes a Tribuna Norte solamente pagaron S/. 173 y ahora compartirán el mismo lugar en la primera zona de los shows.