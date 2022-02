Chorrillos: joven encaró a ladrón que le robó su celular, pero lo golpean y persiguen a punta de balazos

El joven buscó encarar a los hampones que le robaron su celular, pero recibió golpes y patadas al punto de ser perseguido a la balazos. Captura de imagen: ATV Noticias.

En un intento de defensa propia, para evitar que le roben su celular ante la constante inseguridad en la capital, se salva de morir. Un joven intentó frustrar el robo a la fuerza, en el distrito de Chorrillos. Sin embargo, no contaba en que los delincuentes lo golpearan en conjunto. Luego de unas patadas, uno de los sujeto recibió un arma de fuego que casi mata a la víctima.

Las cámaras de seguridad difundidas por ATV Noticias, mostraron cómo se armó la pelea en plena calle de la zona de Chorrillos. Y también se muestra que a pesar de partir con desventaja, el joven busca a cualquier costo su celular. Aún cuando uno de los hampones le da a su cómplice el arma de fuego. Ello generó una persecución, en donde la víctima no tuvo más opción que escapar.

De milagro, no recibió los disparos a lo lejos, fue lo que declaró al medio televisivo. “Me mete cinco disparos y gracias a Dios no me cae ninguno” , contó el afectado a ATV. “El día viernes le volvieron a apuntar con una pistola a mi madre, a mi padre, y a mi novia le volvieron a robar”, resaltó en relación a que los asaltos ocurren a menudo por la zona.

En esa línea, el afectado solicita mayor presencia policial y relevancia en la seguridad de la zona, en pleno estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao. No obstante, señaló que si no observa resultados en las autoridades, se defenderá con sus propias manos a pesar de que ello casi le cuesta su vida.

NIÑO SUFRIÓ ROBO EN EL MISMO DISTRITO

Cualquier persona es víctima de la inseguridad, sin importar edades. Por ejemplo es el caso de un niño, quien en el mes de enero se dirigió a una tienda para realizar compras. En eso, estaba jugando con su celular y no contaba en que un sujeto aparecería de forma agresiva para robarle su equipo móvil y huir del lugar. Ello dejó en traumas al pequeño.

En conversación con América Noticias, el padre del menor, declaró que el celular era una herramienta importante porque permitía a las hermanas del niño recuperar sus clases virtuales. “Tengo tres hijos menores y el celular era usado para sus tareas. Una hija mía esta recuperando clases por la pandemia”, criticó el padre con impotencia.

“Mi hijo estaba viendo sus videos de su cumpleaños y por eso que estaba bailando alegre. Vino asustado y le pasó la voz a su mamá de que le habían robado su celular”, agregó. “No hay seguridad de nada, ni para un niño. Estoy molesto porque en nuestro país la delincuencia esta de ese modo que a un niño indefenso le roben su misma cuadra. Gente que no respeta un niño y lo pueden traumar de por vida”, comentó.

ANÍBAL TORRES SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, aseguró que los serenazgos deben andar por las calles son armas de fuego no letales.

“El serenazgo no va a poder enfrentar a la delincuencia sin armas. Hemos visto que se repliega frente al delincuente que esta cometiendo el delito, ya que está armado. Entonces por qué no debatirlo, el serenazgo debe estar armado con armas no letales, no con armas letales, que eso no se desvirtúe”, comentó.

