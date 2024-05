Aldo Miyashiro bromeó a Priscila Mateo en plena entrevista sobre Gia: “También te hemos visto”

Aldo Miyashiro evita hablar de su romance con actriz de 28 años | Magaly TV: La Firme

Fuerte y claro. En la reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’ este 15 de mayo, la presentadora Magaly Medina compartió la presentación de la nueva obra de Aldo Miyashiro, ‘El Principito’, en el teatro ‘Segura’, el cual fue el escenario de un intercambio inesperado y divertido entre el actor y Priscila Mateo.

Y es que la reportera de Magaly, quien es la actual pareja del ex de Yiddá Eslava, Julián Zucchi, no dudó en preguntar a Miyashiro sobre su supuesto romance con la actriz Gia Rosalino. Algo que el actor no dudó en responder, pero muy fiel a su estilo. ¿Qué dijo?

Aldo Miyashiro troleó a Priscila Mateo al preguntarle por su romance con Gia: “Te hemos visto (con Julián Zucchi)”

Como se sabe, el tema del romance surgió después de que Rosalino y Miyashiro se besaran en un reportaje de ‘La banda del Chino’. A pesar de la insistencia de Mateo y otros periodistas, el conductor inicialmente evitó hablar del tema, aunque dejó entrever que podría asistir a su obra. “Seguro me va a venir a ver, la gente que me quiere me va a venir a ver”, comentó el productor.

Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando la reportera continuó presionando, mencionando que lo habían visto con la joven actriz juntos en destinos como Aruba y Cancún. En respuesta, Aldo lanzó una broma que dejó a todos sorprendidos: “A ti también te hemos visto”, refiriéndose a las imágenes de Mateo con Julián Zucchi.

“Uno aquí viniendo a hacer su chamba tranquila y me trolean, así no se puede. Pero bueno, lo mío ya es recontraburrido, ya la novela pasó”, mencionó Priscila en el informe.

Aldo Miyashiro no confirmó relación con Gia

En otro momento de la entrevista, Aldo Miyashiro aclaró su situación con Gia Rosalino. Aunque negó tener una relación formal, admitió que prefería mantener cualquier vínculo en privado. Como se sabe, ambos fueron captados en el aeropuerto Jorge Chávez para viajar a Aruba y Cancún.

“Nosotros estamos muy bien, tranquilos y felices. Lo que pase entre nosotros, se queda entre nosotros. Yo voy a mantener esto en bajo perfil. Puedo decirles que estoy contento. Evidentemente, nos van a ver más seguido”, señaló Miyashiro para la prensa.

Magaly Medina advierte a Priscila Mateo: “Mientras no intervenga con su trabajo”

Por otro lado, Magaly Medina no se quedó callada ante las declaraciones que Aldo Miyashiro hizo a su reportera Priscila Mateo respecto a su relación con el argentino Julián Zucchi. Durante la última edición de ‘Magaly TV La Firme’, la periodista envió un mensaje contundente a Mateo, subrayando que su relación no deberá interferir con su desempeño profesional.

Priscila Mateo, quien recientemente formalizó su relación con el exchico reality, ha estado en el centro de atención. Zucchi, conocido por su pasado en la banda Parchis, terminó su relación con Yiddá Eslava en términos poco amigables. La expareja tiene dos hijos y actualmente está envuelta en problemas legales relacionados con la posesión de una productora y otros bienes adquiridos durante su relación.

“Trolearon a Priscila Mateo, ¿no? Me dijeron, nosotros te hemos estado viendo. Bueno, a ti también te hemos visto”, comentó Magaly en referencia a las palabras de Miyashiro. “Son los riesgos cuando una reportera se enreda en una relación sentimental con alguien de la farándula, en este caso Julián Zucchi. No se sabe nada, ¿no? Mientras su vida privada no intervenga con su parte profesional. No hay ningún problema al respecto”, acotó la periodista.

Medina dejó claro que, aunque entiende los riesgos de estar en el ojo público, la prioridad debe ser siempre el trabajo profesional. “Lo importante es que su vida personal no afecte su desempeño en el programa. Mientras eso se mantenga, no habrá ningún problema”, concluyó Magaly.