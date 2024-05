Comisión de Fiscalización vuelve a citar a Harvey Colchado y Walter Lozano tras no asistir a declarar por el caso ’Los Waykis’

Coroneles de la PNP Harvey Julio Colchado Huamaní y Walter Lozano Pajuelo no asistieron a Comisión de Fiscalización del Congreso. (Composición/ LR/ GEC)

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Segundo Montalvo, anunció la reprogramación de la citación del exjefe de la Diviac, Harvey Colchado, para el viernes 17 de mayo, después de que este no asistiera a declarar ante el grupo de trabajo en el Parlamento. La citación es parte de las diligencias del caso ‘Los Waykis en la Sombra’.

Según Montalvo, la nueva cita para Colchado está prevista para las 13:45, antes del inicio del hemiciclo legislativo. Además, otros funcionarios también faltaron a la reunión programada, entre ellos la coordinadora del Eficcop, Marita Barreto, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, el exministro del Interior, Carlos Morán y el coronel PNP Walter Lozano.

Previamente, en declaraciones a Exitosa, el exministro del Interior, Carlos Morán, comentó que el coronel Colchado había mantenido reuniones con Mateo Castañeda, abogado de Dina Boluarte, para discutir investigaciones fiscales contra el hermano de Boluarte, Nicanor. Según Morán, se había solicitado a Colchado perjudicar al fiscal de la Nación a cambio de favores en la PNP.

Morán afirmó que Colchado actuaba bajo coordinación con la Fiscalía de la Nación como parte de sus funciones. “Le dije que tenga cuidado, a lo que él me respondió ‘jefe esté tranquilo, actuaré bajo ley’”, indicó el exministro.

Carlos Morán y Marita Barreto tampoco asistieron

Carlos Morán, exministro del Interior, indicó que no asistirá a la sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso citada para hoy. “Estoy como testigo en un caso investigado por la fiscalía”, informó a El Comercio

El presidente de Fiscalización, Segundo Montalvo, señaló que la fiscal superior Marita Barreto, coordinadora del Eficcop, no ha enviado ningún documento para su comparecencia. Barreto estaba convocada para brindar detalles sobre la detención de Nicanor Boluarte.

Abogado defiende a Colchado por actuar como agente encubierto

El abogado del coronel Harvey Colchado, Miguel Pérez Arroyo, declaró en una entrevista con Exitosa Noticias que la ley permite que su defendido actuara como agente encubierto sin necesidad de autorización judicial. La aclaración se realizó durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lucar, donde Pérez Arroyo explicó que Colchado no se sometió a una “identidad supuesta”, condición que hubiera requerido la creación de un DNI y una cuenta bancaria.

El letrado detalló que, según la normativa vigente, solo cuando se utiliza una identidad falsa para operar como agente encubierto se requiere un permiso judicial. En el caso de Harvey Colchado, la identidad supuesta no se aplicó, ya que no se crearon documentos falsos. “El coronel Colchado no actuó bajo ninguna identidad supuesta. Es decir, no se disfrazó él para ser ‘Perico el de los palotes’ para los efectos de esta constitución de agente”, destacó en sus declaraciones para Exitosa Noticias.

Miguel Pérez defendió el accionar de su cliente, señalando que en la lucha contra la delincuencia organizada es necesario utilizar estrategias no convencionales como los agentes encubiertos. Manifestó que cuando la delincuencia está enquistada en el poder, se requieren estas medidas. También desmintió que Colchado haya actuado de manera provocadora, sugiriendo que se debe investigar quién solicitó la reunión en cuestión.

En cuanto a la reciente separación del coronel Harvey Colchado y la disolución del Equipo Especial de la PNP que apoyaba a Eficcop, Pérez Arroyo calificó estas decisiones como arbitrarias y represalias. Argumentó que deberían restituir a su defendido en su puesto y resaltó la gravedad de la situación al señalar el uso del poder del Estado para estas sanciones.

Finalmente, Miguel Pérez Arroyo reiteró que la actuación de su defendido se ajustó a la legalidad y subrayó la importancia de reestablecer al coronel Colchado en su puesto para continuar con la lucha contra la delincuencia organizada.