Luna de lobo EN VIVO: qué es, cómo verla, y el horario en Perú

(Foto: Margarito Pérez Retana/Cuartoscuro)

Este lunes 17 de enero, se podrá apreciear en el cielo de varios países la primera luna llena de 2022, que lucirá un color anaranjado muy especial.

Popularmente se conoce a la luna de este mes como “la de los lobos”. El motivo todavía es una incógnita para los historiadores y astrónomos, aunque se cree que los nativos americanos la bautizaron así porque pensaban que, cuando el satélite entraba en fase llena en esta época del año, se escuchaba con más frecuencia el llanto de estos animales.

Mira aquí cómo se vio la luna de lobo en Atenas, Grecia:

¿A qué hora se podrá ver la luna de lobo? Esta luna llena alcanzará su punto máximo a las 6.51 p. m. ET (Perú, Colombia, Washington D. C.) y 11.51 p. m. GMT. Podrás verse mejor si la observas por encima del horizonte en dirección este-noreste, según la NASA. No obstante, el satélite seguirá luciendo todo su esplendor durante el resto de la noche .

“Esta primera luna llena del invierno se conoce como Luna de Lobo porque según los relatos, los lobos aullaban con mayor intensidad y frecuencia bajo su luz. Se creía que lo hacían porque los agobiaba la luna del invierno. Pero que los lobos o sus parientes aúllen a la luna llena es un mito”, explica el Comité Nacional Noche de las Estrellas.

En 1930, la publicación norteamericana Maine Farmer´s Almanac comenzó a poner nombres a cada luna llena. Se basaban supuestamente en las antiguas tradiciones de los nativos americanos, sin embargo, algunos de esos títulos son algo arbitrarios. Desde esa década, estas curiosas denominaciones se han popularizado y extendido, y ahora es normal oír hablar de la luna de gusano en marzo, de la de fresa en junio, o la de cosecha en septiembre, entre otras.

“La fuente original de estos nombres no está completamente clara, aunque hay algunos indicios de que provienen del idioma algonquín adaptado por los colonos americanos”, explica la NASA al respecto.

Según la agencia espacial estadounidense, los europeos también conocían a la luna llena de enero como “la de las Velas”, ya que la asociaban a la celebración de la Candelaria, que en el santoral católico se conmemora cada 2 de febrero.

(Foto: Reuters)

Consejos para observar la Luna llena

La Luna de Los Lobos saldrá el lunes 17 de enero a partir de las 17:48 horas, tiempo del centro de México; a las 18:48 de la tarde, para quienes se encuentren en Quintana Roo.

Desde el Comité Nacional Noche de las Estrellas explicaron que el satélite se elevará por el horizonte, sobre el este de la bóveda celeste, y permanecerá en el firmamento durante toda la noche. Estará a una distancia de 400,994 kilómetros de la Tierra.

“Al levantarse o ponerse, la luna se observará con tonalidades naranjas o rojizas, debido a la dispersión de la luz causada por la atmósfera terrestre, algo que nos brindará un bello cuadro que bien vale la pena intentar fotografiar”, explicó el organismo.

Para quienes quieran inmortalizar el momento, el astrofotógrafo Antonio Ríos compartió con el Comité Nacional de las Estrellas una serie de consejos con los que obtener bonitas postales que capturen la belleza de la Luna iluminando la noche mexicana. En este sentido, aconsejó una apertura de diafragma media, de f 5.6; una velocidad de obturación de 1/8 segundos y un nivel ISO de 1000. En cuanto a la distancia focal, sugirió fijarla en 300 mm.

Desde la NASA explican que en la noche del 17 de enero, aparecerá junto a la Luna un astro muy brillante. Se trata de Póllux, la estrella gemela más brillante de la constelación de Géminis.

(Foto: Margarito Pérez Retana/Cuartoscuro)

Fases de la Luna en enero

* 2 de enero: Luna nueva.

* 9 de enero: Luna en Cuarto creciente.

* 17 de enero: Luna Llena.

* 25 de enero: Luna en Cuarto Menguante.

Todos los eventos astronómicos de enero

- 2 de enero: el cúmulo abierto NGC 2264 estará bien ubicado para la observación.

- 3 de enero: máximo de la lluvia de estrellas Cuadrántidas. Dejarán 120 meteoros por hora.

- 4 de enero: conjunción de la Luna y Mercurio.

- 4 de enero: conjunción de la Luna y Saturno.

- 6 de enero: conjunción de la Luna y Júpiter.

- 8 de enero: el cúmulo abierto M41 estará bien ubicado para la observación la mayor parte de la noche.

- 9 de enero: Luna en Cuarto Creciente.

- 11 de enero: el cúmulo abierto M44 estará bien ubicado para la observación, en dirección de la constelación de Cáncer.

- 13 de enero: el asteroide 7 Iris será observable la mayor parte de la noche.

- 17 de enero: Luna Llena.

- 25 de enero: el cúmulo abierto CMa estará bien ubicado para la observación, en dirección a la constelación del Can Mayor.

- 29 de enero: conjunción de la Luna y Marte.

- 31 de enero: el cúmulo abierto M47 (NGC 2422) estará bien ubicado para la observación la mayor parte de la noche.

- 31 de enero: conjunción de la Luna y Mercurio.

