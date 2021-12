Expertos señalan que variante ómicron anunciaría el final de la pandemia

Los médicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Zvika Granot y Amnón Lahad, creen que la variante ómicron del coronavirus anunciaría el final de la pandemia que enfrenta la humanidad desde finales del 2019. Las características de esta cepa que resulta más infecciosa, pero menos agresiva, es considerada como una buena señal por los mencionados expertos.

“Por lo general, los virus que son muy agresivos no son muy infecciosos y los virus que son muy infecciosos no son muy agresivos”, dijo en una charla con periodistas Granot, quien dirige el Laboratorio de Biología del desarrollo e investigación de cáncer de esa casa de altos estudios.

“La variante ómicron es más infecciosa que la Delta y la está superando”, dijo de acuerdo a lo detallado en The Times of Israel. Granot, explicó que aún no hay certezas de que sea más agresiva aunque de hecho está superando a la anterior variante. “Si se mira desde el punto de vista de la pandemia, el final llegará cuando tengamos una variante muy infecciosa con síntomas muy leves”, explicó.

Si bien se trataría de una variante más contagiosa, el efecto en las personas podría resultar hasta pasajero, generando secreción nasal, fiebre leve para finalmente regresar al ritmo de vida habitual. “ Cuando esto sucede, la gran mayoría se infecta, lo supera y desarrolla una verdadera inmunidad colectiva. Entonces, en algunos aspectos, ómicron puede ser la luz al final del túnel ”, agregó el científico.

Por su parte, Lahad dijo que no hay que alarmarse por la multiplicación de contagios. “Si miramos más a fondo, vemos que si bien hay un aumento en las pruebas de PCR positivas, el número de casos graves está disminuyendo o al menos es estable”, dijo Lahad, quien dirige el Departamento de Medicina Familiar de la Universidad Hebrea, el Comité Nacional de Cuidados Primarios y el distrito de Jerusalem de Clalit HMO.

Ómicron en el Perú

La llegada de la nueva variante de la COVID-19 a nuestro país ha despertado la atención de las autoridades que, entre diversas medidas, insisten a la población a recibir las tres dosis de la vacuna. Sobre la dosis de refuerzo, el Ministerio de Salud recortó el tiempo de espera entre la segunda aplicación y la de refuerzo. Los ciudadanos ya no tendrán que esperar cinco meses sino tres para regresar a los centro de vacunación.

Según una publicación del Instituto Nacional de Salud (INS) casi el 17% de los nuevos casos que se detectan en Lima y Callao serían causados por la variante ómicron . Hasta el momento las autoridades ha registrado 71 contagios de este tipo y han impuesto medidas para los últimos días del 2021. Dado que diversas familias y amigos piensan reunirse para recibir el nuevo año, se ha decretado que el toque de queda será desde las 11:00. p.m. hasta las 4:00 a.m. del día siguiente.

Para Víctor Suárez, jefe del INS, los primeros contagios de la variante ómicron se registraron en distritos como La Molina, Miraflores, Surco y San Isidro, pero que este ya se está extendiendo a otros distritos más periféricos. La autoridad señala que los casos presentados hasta el momento han mostrado síntomas leves. “Esperamos que estos primeros casos sigan evolucionando de manera favorable y ojalá suceda como en otros países que la severidad sea menor, pero con el aumento de casos tan importante que tiene esta variante, de todas maneras se corre el riesgo de que vaya a saturar los servicios de salud por la cantidad de pacientes que pueda haber”, agregó.

