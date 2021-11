Anthony Aranda gana gran popularidad en redes sociales tras ampay con Melissa Paredes

El exbailarín de Reinas del Show ganó seguidores en redes. (Foto: Instagram)

Mientras que Melissa Paredes está luchando por no perder su trabajo y la custodia de su hija, el bailarín Anthony Aranda ha sumado gran cantidad de seguidores en redes sociales tras protagonizar un ampay besando a la modelo.

Aunque en su momento lo tildaron de “rompehogares”, parece que el exbailarín de Reinas del Show no está más en el ojo de la tormenta. Sucede que el número de ‘followers’ en sus cuentas no han dejado de subir con el pasar de los días.

Actualmente, el también coreógrafo acumula más de 100 mil seguidores en Instagram y cerca de 170 mil en TikTok, plataformas donde todavía conserva fotos y videos con Melissa Paredes.

(Foto: GV Producciones)

Por otro lado, aunque Aranda no aparece más en Reinas del Show, el artista continúa facturando al formar parte del equipo de baile de Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt.

Hace una semana, la intérprete de ‘Señor Mentira’ fue criticada por permitir la presencia de Anthony en sus shows, por lo que la salsera salió a defenderlo.

“De la puerta de la chamba para afuera es su vida personal”, dijo Daniela. Y aclaró que su show no fue “planeado ayer”, sino “desde hace casi dos meses y medio” que incluyen ensayos para montar sus coreografías.

TODAVÍA SE SIGUEN EN REDES

Melissa Paredes y Anthony Aranda protagonizaron, posiblemente, el escándalo de infidelidad más sonado de 2021. Recordemos que ellos fueron captados besándose cuando la modelo estaba casada con el futbolista Rodrigo Cuba.

Pese a todas las críticas, se puede constatar que el bailarín y la exconductora de América Hoy todavía se siguen mutuamente en sus cuentas de Instagram. Además, ninguno ha borrado las publicaciones donde aparecen juntos.

Anthony y Melissa todavía se siguen mutuamente. (Foto: Captura Instagram)

Todo esto luego que Paula Manzanal le confesara a Magaly Medina que Aranda le escribía en la madrugada poco antes de la difusión del ampay.

“El bailarín me escribió hasta hace unos día”, contó la influencer. “¿Qué me decía? Que me quiere. Me escribía de madrugada así. No sé si borracho”, sostuvo.

Hasta la fecha, no se sabe qué tipo de relación tienen Melissa Paredes y su exbailarín. La modelo se ha negado a responder si está enamorada de él, mientras que el coreógrafo la ha apoyado públicamente en sus redes, asegurando que es una gran madre y mujer.

MILENA CREE QUE BAILARÍN “SEMBRÓ” EL AMPAY

Durante una entrevista con Mujeres al Mando, Milena Zárate habló sobre el ampay de Melissa y su bailarín de Reinas del Show, programa donde también participó la cantante colombiana.

“Si tú haces un seguimiento, periodísticamente hablando, si ellos mantenían una rutina, era muy fácil saber que al día siguiente iban a estar ahí (en el estacionamiento)”, expresó Thaís Casalino insinuando que no fue sorpresa que fueran captados juntos.

En el set de Latina, empezaron a especular sobre un posible “soplo” por parte Aranda para que fueran grabados. La cantante no dudó en dar su opinión y afirmar que para ella fue todo “sembrado”.

Sobre la posibilidad de que Anthony Aranda haya sido el culpable de que fueran captados por las cámaras de Magaly Medina, la artista estuvo completamente de acuerdo.

“Yo solamente creo que lo que se ve no se pregunta, así de fácil. La verdad, por las cosas que se han visto (...) A mí me da mucha pena decirlo, pero yo sí creo que ahí pasó algo (alguien los delató)”, respondió Zárate dejando en claro también que el caso de Paula Manzanal es diferente al de Melissa.

“Paula no tiene nada que perder, ella es una chica soltera y ella desde que lo vio, le echó el ojo. Ella siempre estaba preguntando por él e hizo lo posible por bailar con él y si pasó algo entre ellos -lo que no me consta- fue porque ella lo decidió”, agregó.

