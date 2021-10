Mirtha Vásquez anunció que se levantó paro cocalero, pero vías siguen bloqueadas por protestas

Foto: PCM

Esta tarde, la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, anunció que los cocaleros de Puno levantaron su huelga y despejaron la Carretera Interoceánica, gracias a que se acordó que el Gobierno instalará una mesa multisectorial de trabajo este 28 de octubre en Juliaca. Aunque autoridades de la zona afirman lo contrario.

“Hoy, junto a dirigentes/as cocaleros de Puno y el ministro Mayta del Ministerio de Agricultura, acordamos instalar mesa multisectorial de trabajo este 28 de octubre en Juliaca. Desde el Gobierno del pueblo seguiremos apostando por el diálogo democrático ante los conflictos”, manifestó Vásquez en su cuenta oficial Twitter.

“Los dirigentes se comprometen el día de hoy a levantar su medida de fuerza. Creo que eso es muy importante en términos de cómo podemos avanzar en un sano entendimiento y diálogo, donde tanto el Estado como la población tengan la voluntad de solucionar por las vías adecuadas estas problemáticas tan importantes”, agregó en un vídeo que acompaña la publicación.

¡Se levantó el paro cocalero!

Hoy,junto a dirigentes/as cocaleros de Puno y el ministro Mayta del @midagriperu,acordamos instalar mesa multisectorial de trabajo este 28/10 en Juliaca. Desde el #GobiernoDelPueblo seguiremos apostando por el diálogo democrático ante los conflictos. pic.twitter.com/foQhpglYgL — Mirtha Vásquez (@MirtyVas) October 22, 2021

Por su parte, el secretario general de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP) argumentó que como organización “no están encubriendo o trabajando con el narcotráfico”.

En cuanto al congresista Guillermo Bermejo (Perú Libre), este dijo que “la medida de fuerza se va a levantar y se va a iniciar una mesa de diálogo a partir del jueves de la próxima semana”.

“En la reunión estuvo el ministro de Agricultura, la premier, este humilde congresista que estoy como interlocutor entre agricultores y Gobierno y ha sido una mañana muy positiva, es un mensaje positivo para el país. A través del diálogo se pueden resolver las cosas, diálogo que no existía en este país”, dijo Bermejo.

El parlamentario puntualizó que aún no se ha ordenado la suspensión de la erradicación de cultivos de hoja de coca en la zona. “No se ha suspendido la erradicación. Creo que lo que sí se debe hacer es que hay que separar la paja del trigo. El pequeño agricultor no es narcotraficante. La erradicación tiene que ser eficiente, ir a zonas donde hay depredación de bosques, de Amazonía, donde no hay cocaleros que quieran empadronarse, que no quieran dar la cara”, añadió.

PARO CONTINÚA

Sin embargo, el vicegobernador de Madre de Dios, Jefferson Gonzales, denunció que las vías continúan bloqueadas por más exigencias de los dirigentes cocaleros.

“Hasta el momento no hay la liberación de la carretera Interoceánica que da acceso e ingreso a nuestro departamento. Aún sigue el bloqueo en el Puente Inambari, insisten que no se levantará la medida hasta que el Gobierno no se reúna con los dirigentes que corresponden a la región Puno, y no de las vertientes del VRAEM”, precisó Gonzales.

Asimismo, exhortó al ministro del Interior, Luis Barranzuela, a liberar la vía que sostiene a su región, puesto que llevan una semana sin recibir suministros para subsistir.

“Estamos hace más de 8 días sin alimentos, desabastecidos en los mercados y sin combustible. Esto va a ser un caos”, enfatizó el vicegobernador de Madre de Dios.

EN VIVO | Pese a anuncio, cocaleros siguen bloqueando vías en Madre de Dios. ►https://t.co/AoPKfwmlfZ pic.twitter.com/WUsYWLnAWN — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) October 22, 2021

AYER POR LA NOCHE

En la víspera, el ministro del Interior, Luis Barranzuela, el vicegobernador regional de Madre de Dios, Jefferson Gonzáles, el congresista por Madre de Dios, Eduardo Salhuana, el gobernador de Puno, Agustín Luque; legisladores y alcaldes de Puno se reunieron para tratar de solucionar el conflicto.

En la reunión de anoche, se tocaron dos puntos: solicitaron el desbloqueo de la vía Interoceánica Sur de ingreso y salida de Madre de Dios y la suspensión de las operaciones de erradicación de hoja de coca en la provincia de Carabaya.

SEGUIR LEYENDO