“Siempre me decía el potencial que yo tenía”: los recuerdos de ‘Cuto’ Guadalupe cuando fue dirigido por César Luis Menotti

César Luis Menotti dirigió a Luis Guadalupe en Independiente de Argentina. Crédito: Agencias

Cuando Luis Guadalupe inició su aventura en el fútbol profesional, no imaginaba que podría ser dirigido por un DT campeón del mundo en un futuro cercano. Pero esa experiencia privilegiada estaba destinada para él. Tras cuatro años defendiendo la camiseta de Universitario de Deportes, en sus primeros años de este deporte, el popular ‘Cuto’ logró dar el salto al fútbol argentino. Y fue gracias a nada menos que César Luis Menotti.

Era 1999 cuando a Guadalupe se le presentó por delante uno de los mayores desafíos de su carrera: Independiente de Argentina quería contar con sus servicios y el peruano no lo dudó mucho. Menotti lo tuvo a su disposición y se mantuvo al tanto en todo momento de su rendimiento.

Fue así que el DT argentino, campeón con la ‘albiceleste’ en 1978 y fallecido el último 5 de mayo, dejó una huella muy importante en ‘Cuto’, como suele hacerlo en todos sus jugadores. Siempre le manifestó confianza en él y tuvo elogios hacia su persona en más de una ocasión.

Es por eso que Luis Guadalupe le guarda mucho cariño a Menotti. Aunque el tiempo que coincidieron fue corto, los recuerdos que construyeron fueron muchos. Ahora solo él tiene el privilegio de evocar momentos con ‘El Flaco’, ya que ningún otro futbolista peruano fue dirigido por este entrenador.

Gol de Luis Guadalupe con Independiente de César Luis Menotti a Corinthians.

- ¿Cómo era ser entrenado por César Luis Menotti?

Fue un privilegio. Sentí mucha emoción cuando recibí la llamada del presidente de Independiente. Se comunicó por intermedio del presidente de la ‘U’, Alfredo González para decirle que querían contar conmigo. Yo no lo dudé ningún instante, ya que era una oportunidad de poder ser dirigido por un técnico de tanto prestigio y trayectoria, una voz autorizada. Es campeón del mundo y tuvo notable experiencia a nivel del fútbol mundial, no solo en Argentina. Fue una buena decisión irme a Independiente y ser dirigido por él.

- ¿Tu llegada fue pedido expreso de Menotti?

Sí, eso fue lo que me comunicó Alfredo González y ya después tuve la oportunidad de hablar con el presidente de Independiente en la bienvenida. Fui presentado al plantel y fue algo muy bueno, porque era la primera vez que iba a jugar en el extranjero y ser parte de ese equipo del 99′. Cualquier futbolista sueña con ser dirigido por un técnico de tal magnitud como lo era el profe César Menotti.

- ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de él?

Recuerdo la buena relación que siempre mantuvo conmigo. Me sorprendió cuando me preguntaba por el ‘Zambo’ Cavero. Era muy amante de la música peruana, incluso con Chabuca Granda tuvo una amistad en su momento, cuando tuvo la oportunidad de estar en Perú unos años. También recuerdo la forma cómo dirigía y cómo hablaba conmigo y todo el plantel. Tenía trato diferenciado con cada uno. Recuerdo cuando tuve la oportunidad de ingresar en un partido en Brasil, que era de ida y vuelta, empatando 1-1 y faltando 25 minutos. Me dio indicaciones claves: ‘debes estar ahí, atento a las salidas, y trata de siempre hacer la cobertura’. Me puso de volante por derecha, ya que sabía que había jugado en algún momento en esa posición y me puso ahí. Después de un centro, en un rebote que me queda, pude anotar el 2-1 y fue una alegría enorme por todo lo que significó para el club y también para la trayectoria de Menotti, que hace mucho tiempo que un equipo argentino no ganaba en Brasil. Fue un halago.

Luis Guadalupe y sus recuerdos de César Luis Menotti en Independiente de Argentina.

- Después de tu gol contra Corinthians, Menotti dijo que eres “un pibe bárbaro”. ¿Qué otros elogios te dio personalmente?

Siempre me decía el potencial que yo tenía, de lo que él quería y lo que había visto cuando jugaba en Universitario. Lo que él quería es que le dé fuerzas a las bandas, porque allá en Argentina son aviones (veloces) de ida y vuelta. Él me habló sobre lo que quería y me pidió que sea sincero. Yo honestamente le dije que me estaba costando, porque no había hecho pretemporada y el ritmo de competencia en Argentina es muy alto. Para mí era la primera vez que salía a jugar al extranjero. Las veces que yo había competido a nivel internacional era con la ‘U’ en Copa Libertadores y a nivel de selección, pero cuando juegas en una liga como Argentina es distinto. Le pasó a (Luis) Advíncula cuando recién llegó (a Boca Juniors), ya después se adaptó y estuvo a la par de sus compañeros. La pretemporada es la base de todo, más para uno que no viene de un fútbol no tan fuerte como el argentino.

- ¿Qué tanto influyó en ti como jugador?

Influyó mucho, porque es un técnico que sabe llegar al futbolista y sacar lo mejor de uno. La táctica que empleaba era muy inteligente y sutil, dependiendo del rival. Lo que el jugador captaba era eso, salía al campo y hacías lo que él te pedía. A veces, las cosas no salían como él quería y se frustraba. Los resultados no se dieron como quería en el campeonato y, al ver una situación como esa, él decidió dar un paso al costado.

- César Luis Menotti siempre habló bien del fútbol peruano, ¿qué te dijo personalmente sobre nuestro balompié?

De (Teófilo) Cubillas, (Hugo) Sotil, de los que él había visto y enfrentado. Siempre tuvo buenas palabras de elogio hacia el fútbol peruano y hacia los futbolistas que marcaron una historia a nivel de selección y clubes en el Perú. Él estaba muy enterado de nuestra realidad, por eso siempre opinaba del fútbol peruano. Siempre tenía esa gentileza. Por eso, deja un legado a nivel mundial.

César Luis Menotti fue campeón con la Selección Argentina en el Mundial 1978.

- ¿Cómo tomaste su partida?

Apenado y triste, porque es una persona con la que he compartido y que siempre quisieras que estén para opinar o dar una sugerencia. Hace poco estuvo hablando sobre la realidad del fútbol argentino y después se dieron los resultados. Lo que él decía era la pura verdad. Es un técnico sabio, que siempre quisieras tenerlo, pero en algún momento todos tenemos que partir. Siempre van a quedar los mejores recuerdos, el legado que deja y el honor para mí de haber sido el único futbolista peruano que él ha dirigido.

- Haciendo una rápida búsqueda, casi ningún peruano ha sido dirigido por un técnico campeón del mundo. Solo tú y Víctor Benítez. ¿Qué representa eso para ti?

Para mí son situaciones que uno nunca se pone a analizar, pero después cuando pasan cosas como esta, la pérdida de un grande del fútbol mundial, te enteras de estas cosas especiales. Tuve el honor de haber sido dirigido por Menotti, me hubiera gustado disfrutarlo más. Lamentablemente, a veces las cosas no salen como uno quiere. Pero no voy a olvidar la alegría de él, su festejo, cuando me felicitó en el camerino después del partido con Corinthians. Me dijo ‘así te quiero ver, con esas ganas’. Eso es lo que uno siempre se acuerda, el buen trato como técnico y como persona. Van de la mano y él tuvo esas dos cosas conmigo.