Valerie Gherson y su optimismo con el crecimiento del fútbol femenino pese a no clasificar al Mundial Sub 20: “Que más niñas se impulsen a jugar”

Valerie Gherson dio su opinión tras la participación de Perú en el Sudamericano Femenino Sub 20 (DIRECTV).

La selección peruana no pudo clasificar al Mundial Femenino Sub 20 a realizarse en Colombia este año, debido a que quedó en último lugar del hexagonal final del Sudamericano. No obstante, no deja de ser un avance para el combinado ‘bicolor’, que realizó su mejor campaña en muchos años, superando la fase de grupos por segunda vez en la historia.

Una de las figuras del elenco dirigido por Jaqueline Ucella fue Valerie Gherson, quien marcó dos goles, uno de ellos desde la media cancha para empatar 1-1 con Argentina. La delantera de 18 años, lejos de sentirse dolida por la eliminación, se mostró optimista por la campaña realizada y expresó su deseo de haber servido como motivación para que muchas más chicas se animen a dedicarse al deporte del balompié.

“Siento que hicimos un buen trabajo, siento que dejamos el nombre del país en alto, obviamente aún queda mucho por mejorar. Ahora tenemos que seguir trabajando juntas y que esta experiencia haya servido para que muchas más niñas, chiquitas se impulsen para jugar al fútbol y dedicarse a eso”, declaró a DIRECTV.

Valerie Gherson metió un golazo de larga distancia en el empate 1-1 de Perú con Argentina por el Sudamericano Femenino Sub 20 (DSPORTS).

La futbolista de Universitario de Deportes también indicó que la aparición de más jugadoras de alto nivel será beneficioso para incrementar la competitividad del campeonato y por ende, el fútbol femenino peruano:

“Ojalá que más adelante haya más cantidad de jugadoras y mucho más competitivas en el país, y que sirva para seguir invirtiendo en el fútbol femenino para poder competir en el extranjero también”, añadió.

Asimismo, se mostró emocionada por el recibimiento de los hinchas a la llegada del equipo al aeropuerto Jorge Chávez, y resaltó el trabajo realizado por el plantel, no solamente en el campeonato, sino también en la previa:

“Muy agradecida por la gente que nos ha recibido de gran manera, aunque el objetivo final no se logró, hemos sentido un cálido recibimiento. Clasificar al hexagonal fue una alegría grande para nosotros, se logró un objetivo, pero quedarnos a un paso del Mundial, nos dejó una sensación agria pero vamos a seguir trabajando para lograr una próxima clasificación. Se valora mucho el trabajo, venimos desde hace ocho meses haciendo bien las cosas, fue muy exigente el trabajo, demostramos ser un gran colectivo, demostramos que no solo vamos a participar sino que vamos a competir”, añadió.

Maria Alejandra Espejo: “Fue difícil jugar eliminadas”

Otra de las referentes de la ‘blanquirroja’ fue Maria Alejandra Espejo, quien reveló la reacción del equipo al enterarse del empate 2-2 entre Argentina y Venezuela, resultado que las dejaba eliminadas, sin importar el resultado de su partido con Brasil, el cual finalmente perderían por 2-0:

“Cuando nos enteramos que el partido había quedado empate y sabíamos que ya no teníamos chance de clasificar, al principio fue difícil salir sabiendo que el resultado que necesitábamos no se dio. Pero solo fue el principio, supimos llevarlo y supimos jugarlo. Hubo lágrimas por parte de mis compañeras. Es parte de, a cada una le afecta diferente, así como hubo antes, hubo después, pero eso es el fútbol, lo que transmite”, señaló.

Goles y resumen de la derrota de la 'bicolor' en la última jornada del hexagonal final. (Video: Conmebol)

Próximo reto de Valerie Gherson

El fútbol no le da tregua a Valerie Gherson, quien ahora tiene la mente puesta en el clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima que se disputará este viernes 10 de mayo a las 20:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 8 de la fase regular de la Liga Femenina FPF.

Mas allá de la rivalidad y todo lo que conlleva un clásico, será un partido clave, ya que ambos equipos han ganado sus seis primeros partidos del campeonato y comparten la punta con 18 puntos, aunque las ‘íntimas’ cuentan con una ligera ventaja por la diferencia de gol.