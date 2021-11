Hay tres especies de cebras que viven en la actualidad: la cebra de las llanuras (Equus quagga), la cebra de montaña (E. zebra) y la cebra de Grevy (E. grevyi) (REUTERS)

Las cebras son icónicas por sus distintivos pelajes, pero ¿alguna vez te preguntaste si las cebras son blancas con rayas negras o negras con rayas blancas?

La impresionante coloración en blanco y negro de la piel de la cebra se destaca en marcado contraste con los pastizales secos, marrones y verdes, sin árboles y los bosques de sabana de sus territorios de origen en el este y sur de África, según la African Wildlife Foundation.

Estas rayas son únicas para cada individuo. Hay tres especies de cebras que viven en la actualidad: la cebra de las llanuras (Equus quagga), la cebra de montaña (E. zebra) y la cebra de Grevy (E. grevyi), y cada una de esas especies también tiene un patrón de rayas diferente. Para algunos, las partes más oscuras de su piel son negras, mientras que otros tienen un color más marrón y algunos tienen rayas solo en el cuerpo pero no en las piernas. Una subespecie extinta de la cebra de las llanuras llamada quagga (E. quagga quagga) tenía rayas mínimas en la cabeza, la melena y el cuello, según The Quagga Project.

“A pesar de estos diferentes patrones y colores, todas las cebras tienen el mismo color de piel: negro”, dijo Tim Caro, ecólogo evolutivo y conductual y biólogo conservacionista de la Universidad de California en Davis. Sin embargo, esto no responde a la pregunta de si su pelaje es negro con rayas blancas o viceversa. Para eso, tenemos que mirar a los melanocitos de la cebra, o las células que producen pigmento para su pelaje.

Cada mechón de cabello, tanto claro como oscuro, crece a partir de un folículo lleno de células de melanocitos (REUTERS)

“Aunque las cebras tienen la piel negra, diferentes procesos de desarrollo determinan el color de su pelaje, al igual que una persona de piel clara puede tener cabello oscuro”, sostuvo Caro. De hecho, las cebras en realidad tienen más cabello de color claro que oscuro, sus vientres suelen ser claros, por lo que puede parecer que las cebras son blancas con rayas negras.

Pero ese no es el caso. He aquí por qué: cada mechón de cabello, tanto claro como oscuro, crece a partir de un folículo lleno de células de melanocitos, según una revisión de 2005 publicada en el Journal of Investigative Dermatology. Estas células producen un pigmento que determina el color del cabello y la piel. Este pigmento se conoce como melanina; mucha melanina produce colores más oscuros, como el marrón oscuro o el negro, mientras que una menor cantidad de melanina produce colores más claros, como el avellana o el rubio. El pelaje negro de las cebras está repleto de melanina, pero la melanina está ausente del pelaje blanco, en esencia, porque los folículos que forman las franjas de cabello blanco tienen melanocitos “apagados”, lo que significa que no producen pigmento.

La producción de melanina de los melanocitos “se evita durante el desarrollo de un cabello blanco, pero no de un cabello negro”, explicó Caro a WordsSideKick.com en un correo electrónico. En otras palabras, para las cebras, el estado predeterminado de los animales es producir pelo negro, haciéndolas negras con rayas blancas, según Brittanica.

Este patrón único puede mantener alejadas a las moscas que pican, según una investigación de Caro y sus colegas (REUTERS)

Se desconocen los procesos biológicos exactos detrás de las rayas de la cebra, pero en los ratones rayados africanos (Rhabdomys pumilio), que tienen rayas claras y oscuras a lo largo de sus cuerpos peludos, el gen Alx3 es más activo a lo largo de las rayas claras que las oscuras, según un estudio de 2016 publicado en la revista Nature. Alx3 detiene efectivamente un gen regulador maestro a cargo del desarrollo de los melanocitos, lo que lleva a un cabello de color claro, encontraron los investigadores.

Entonces, ¿por qué la cebra es negra con rayas blancas? Este patrón único puede mantener alejadas a las moscas que pican, según una investigación de Caro y sus colegas. En un estudio publicado en 2020 en la revista Proceedings of the Royal Society B, encontraron que los tábanos africanos aterrizaban con menos frecuencia en caballos que usaban alfombras de rayas o cuadros que en caballos que usaban alfombras de colores sólidos. Estas moscas que pican pueden transmitir enfermedades que son fatales para las cebras.

“De hecho, hay muy pocos mamíferos con rayas contrastantes como una cebra”, aseveró Caro. “El okapi tiene rayas similares en la grupa, pero aparte de eso, ninguna otra especie tiene rayas blancas y negras realmente distintas. Supongo que la función de disuasión de moscas es exclusiva de los équidos porque son muy susceptibles a las enfermedades transmitidas por ciertas picaduras de moscas en África”.

SEGUIR LEYENDO: