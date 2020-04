Ante esta situación, el Departamento de Energía de Estados Unidos no se quedó de brazos cruzados. Según la agencia Bloomberg, consideraría pagarle a los productores para que dejaran de bombear crudo. Ese crudo no producido o no bombeado calificaría como “reservas almacenadas”, permitiendo que fueran extraídas y vendidas más tarde, con el producto del mismo yendo luego a las arcas del gobierno. Esta movida necesitaría aprobación del Congreso.