Continúa la tragedia, sigue la condena a muerte por hambre y mengua, el saqueo de lo que queda, siguen muchos cómplices fungiendo de opositores, sigue el éxodo, la desesperanza… Y allí Maduro y toda esa pandilla que lo acompaña asegurando que el fulano ejército bolivariano está "listo para repeler cualquier ataque imperialista" aunque lo que se vio fue un vergonzante componente militar dejando el pelero mientras se negaban a colocar "Rodilla en tierra" para cuidar la seguridad del dictador; por eso es prudente que el próximo "Atentado" lo conciban de manera que no quede tan mal la Fuerza Armada castrochavista. Eso de echar a correr al primer ruidito ni a la "Primera combatiente" se le ocurrió, esa se quedó muy campante y quizá por ello ayuda a los malos pensamientos y a no olvidarnos que según los servicios secretos de la tiranía cubana al sátrapa Fidel Castro lo intentaron matar 638 veces… O sea que en esa materia, los invasores que aquí mandan y mantienen a su marioneta en el Poder conocen muy bien lo oportuno que puede ser preparar un "Atentado" por ridículo que parezca y que no mata hambre, no mata hiperinflación y ojalá no mate las posibles protestas por las que millones clamamos y nos sumamos…