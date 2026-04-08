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Líderes internacionales respaldaron el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

La comunidad global se pronunció a favor del cese temporal de hostilidades, mientras referentes religiosos y políticos instaron a utilizar el periodo para reanudar el diálogo y reducir los riesgos de un aumento en la violencia en Medio Oriente

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Líderes internacionales respaldan el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán como oportunidad para retomar negociaciones en Medio Oriente. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Líderes internacionales respaldan el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán como oportunidad para retomar negociaciones en Medio Oriente. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Líderes políticos y organismos internacionales expresaron este miércoles su respaldo al alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán, en medio de llamados a retomar las negociaciones y evitar una escalada mayor en Medio Oriente.

El papa León XIV calificó la tregua como una “señal de esperanza viva” tras días de tensión. “Solo volviendo a la mesa de negociaciones se podrá poner fin a la guerra”, afirmó al término de su audiencia general en la Plaza de San Pedro.

En Europa, el canciller alemán Friedrich Merz celebró el acuerdo y destacó la mediación de Pakistán. En un comunicado, sostuvo que el objetivo inmediato debe ser avanzar hacia “el fin definitivo” del conflicto mediante la diplomacia. También subrayó la importancia de garantizar la seguridad de la población civil y evitar una crisis energética global, en un contexto marcado por la inestabilidad en el estrecho de Ormuz.

El canciller alemán Friedrich Merz destaca la mediación de Pakistán y la importancia de proteger a civiles y la seguridad en el estrecho de Ormuz. (REUTERS/ARCHIVO)
El canciller alemán Friedrich Merz destaca la mediación de Pakistán y la importancia de proteger a civiles y la seguridad en el estrecho de Ormuz. (REUTERS/ARCHIVO)

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, describió el acuerdo como un “retroceso desde el borde del abismo”. A través de la red social X, señaló que la tregua abre una “ventana muy necesaria” para reducir tensiones, reactivar el transporte marítimo y avanzar hacia un entendimiento duradero. La funcionaria se encuentra en Arabia Saudita, donde mantiene contactos con actores regionales.

Desde el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer expresó “alivio” por la pausa en las hostilidades. Según informó Downing Street, el líder británico viaja a la región del Golfo para evaluar los esfuerzos diplomáticos y coordinar medidas orientadas a restablecer la libre navegación en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial.

Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea, afirma que la tregua abre una ventana para reducir tensiones y reactivar el transporte marítimo. (REUTERS/ARCHIVO)
Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea, afirma que la tregua abre una ventana para reducir tensiones y reactivar el transporte marítimo. (REUTERS/ARCHIVO)

Australia también respaldó la tregua. El primer ministro Anthony Albanese y la canciller Penny Wong advirtieron en un comunicado conjunto sobre las “perturbaciones sin precedentes” en el suministro global derivadas del conflicto.

Ambos destacaron la necesidad de una solución diplomática y el rol de mediadores como Pakistán, Egipto, Turquía y Arabia Saudita.

En paralelo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reúne este miércoles en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El encuentro se produce tras declaraciones del mandatario, quien criticó a aliados por limitar el apoyo militar en la región. Rutte busca recomponer la relación en medio de tensiones dentro de la alianza.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mantendrá reuniones en Washington en un intento por recomponer la relación con Estados Unidos tras tensiones recientes dentro de la alianza.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mantendrá reuniones en Washington en un intento por recomponer la relación con Estados Unidos tras tensiones recientes dentro de la alianza.

Por su parte, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, celebró el alto el fuego y pidió a las partes respetar el derecho internacional. A través de su portavoz, instó a que la tregua sirva para “allanar el camino hacia una paz duradera y global en la región”.

El acuerdo, anunciado tras una escalada que afectó infraestructuras estratégicas y el tránsito marítimo en el Golfo, es visto por la comunidad internacional como una oportunidad limitada para contener el conflicto y abrir una nueva fase de negociaciones.

El acuerdo fue anunciado por Trump y ratificado por el régimen iraní (REUTERS/Evan Vucci)
El acuerdo fue anunciado por Trump y ratificado por el régimen iraní (REUTERS/Evan Vucci)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la suspensión durante dos semanas de los ataques previstos contra Irán, decisión que comunicó menos de dos horas antes de que venciera el ultimátum dado a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz. Trump condicionó el alto el fuego a que la República Islámica de Irán acepte la “apertura completa, inmediata y segura” del paso marítimo, fundamental para el comercio mundial de petróleo, por donde transita alrededor de una quinta parte del crudo global.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní confirmó la aceptación de un alto el fuego de dos semanas y señaló que las negociaciones con Estados Unidos comenzarán en Islamabad el próximo viernes. “Se enfatiza que esto no significa el fin de la guerra”, indicó el consejo en un comunicado.

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