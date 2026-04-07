Australia acusa a un ex soldado de cometer cinco asesinatos en guerra en Afganistán

Ben Roberts-Smith llega al Tribunal Federal de Sídney, Australia, el 9 de junio de 2021. (Foto AP/Rick Rycroft, archivo)

Ben Roberts-Smith, el veterano australiano vivo más condecorado, se enfrenta a cargos por crímenes de guerra por las acusaciones de que mató a cinco afganos desarmados mientras prestaba servicio en Afganistán entre 2009 y 2012, según informaron la policía y los medios de comunicación el martes.

La policía no ha confirmado el nombre del ex soldado de 47 años arrestado el martes. Sin embargo, los medios de comunicación han informado ampliamente que se trata de Roberts-Smith, un ex cabo del Regimiento del Servicio Aéreo Especial que recibió la Cruz Victoria y la Medalla al Valor por su servicio en Afganistán.

La policía lo acusó el martes de cinco cargos de asesinato por crímenes de guerra. Permanecerá bajo custodia durante la noche y comparecerá ante el tribunal por primera vez el miércoles, según un comunicado policial.

Es posible que solicite la libertad bajo fianza el miércoles.

Roberts-Smith es solo el segundo veterano australiano de la campaña de Afganistán en ser acusado de un crimen de guerra.

La comisionada de la Policía Federal Australiana, Krissy Barrett, habla con los medios durante una conferencia de prensa tras el arresto de un exsoldado australiano en Sídney, el martes 7 de abril de 2026. (Bianca De Marchi/AAP Image vía AP)

Oliver Schulz, de 44 años y exsoldado del SAS, se declaró inocente del cargo de asesinato por crimen de guerra. Se le acusa de dispararle tres veces en la cabeza al afgano Dad Mohammad en un campo de trigo de la provincia de Uruzgan en mayo de 2012.

El asesinato en el marco de un crimen de guerra conlleva una posible pena de cadena perpetua. En Australia, se trata de un delito federal que se define como el homicidio intencional, en el contexto de un conflicto armado, de una persona que no participa activamente en las hostilidades, como civiles, prisioneros de guerra o soldados heridos.

La policía arrestó a Roberts-Smith en el aeropuerto de Sídney el martes, tras su llegada en un vuelo procedente de Brisbane, según informó la comisionada de la Policía Federal Australiana, Krissy Barrett.

“Se alegará que las víctimas no participaban en hostilidades en el momento de su presunto asesinato en Afganistán. Se alegará que las víctimas estaban detenidas, desarmadas y bajo el control de miembros de las Fuerzas de Defensa Australianas (ADF) cuando fueron asesinadas”, declaró Barrett a los periodistas, refiriéndose a las Fuerzas de Defensa Australianas.

“Se alegará que las víctimas fueron baleadas por el acusado o por miembros subordinados de las Fuerzas de Defensa Australianas (ADF) en presencia del acusado y actuando bajo sus órdenes”, agregó Barrett.

La reina Isabel II de Gran Bretaña saluda al cabo Ben Roberts-Smith, de Australia, quien recientemente recibió la Cruz Victoria, durante una audiencia en el Palacio de Buckingham en Londres, el 15 de noviembre de 2011. (Anthony Devlin/Pool vía AP, Archivo)

Un tribunal civil ya consideró creíbles acusaciones similares contra Roberts-Smith en una demanda por difamación que interpuso después de que varios periódicos publicaran artículos en 2018 acusándolo de diversos crímenes de guerra. En 2023, un juez federal rechazó las alegaciones de Roberts-Smith y dictaminó que probablemente había matado ilegalmente a cuatro civiles en 2009 y 2012. Si bien el tribunal civil consideró probadas las acusaciones de crímenes de guerra en su mayoría según la preponderancia de la prueba, los nuevos cargos tendrían que probarse en un tribunal penal con un estándar más alto, más allá de toda duda razonable. En septiembre, el Tribunal Superior de Australia anunció que no admitiría la apelación, poniendo fin a sus posibilidades de revocar el fallo.

Los cargos se derivan de un informe militar publicado en 2020 que halló pruebas de que tropas de élite australianas del SAS y de un regimiento de comandos asesinaron ilegalmente a 39 prisioneros afganos, agricultores y otros no combatientes.

Barrett afirmó que pocos soldados estaban involucrados en las nuevas acusaciones.

“La conducta presuntamente relacionada con estos cargos se limita a un sector muy pequeño de nuestras respetadas y confiables Fuerzas de Defensa Australianas (ADF), que ayudan a mantener la seguridad de este país”, dijo Barrett.

“La inmensa mayoría de nuestras Fuerzas de Defensa Australianas enorgullecen a nuestro país. Los cargos presentados hoy no reflejan la realidad de la mayoría de los miembros que sirven bajo nuestra bandera australiana con honor, distinción y con los valores de una nación democrática”, añadió.

La Oficina del Investigador Especial se creó para colaborar con la policía en las denuncias de crímenes de guerra. El director de investigaciones de la oficina, Ross Barnett, declaró que se habían investigado 53 denuncias de crímenes de guerra y que 39 de esas investigaciones habían concluido sin cargos. Alrededor de 40 000 militares australianos sirvieron en Afganistán entre 2001 y 2021, de los cuales 41 fallecieron.

(con información de AP)