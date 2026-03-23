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La AIE advirtió que la economía mundial se encuentra bajo una “grave amenaza” por la crisis energética causada por la guerra en Irán

“Ningún país será inmune a los efectos de esta crisis si continúa avanzando en esta dirección. Por lo tanto, se necesitan esfuerzos a escala global”, advirtió el lunes el director del organismo, Fatih Birol

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La AIE advirtió que la economía mundial se encuentra bajo una “grave amenaza” por la crisis energética causada por la guerra en Irán (REUTERS)

La economía mundial enfrenta una “grave amenaza” por la crisis energética causada por la guerra en Medio Oriente y “ningún país será inmune” a sus efectos, advirtió el lunes el director de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol.

“La economía mundial se enfrenta hoy a una amenaza muy, muy grave, y espero sinceramente que el problema se resuelva pronto”, sostuvo Birol durante una intervención en el Club Nacional de Prensa en la capital de Australia. En ese marco, remarcó el alcance global del impacto: “Ningún país será inmune a los efectos de esta crisis si continúa avanzando en esta dirección. Por lo tanto, se necesitan esfuerzos a escala global”.

El economista turco comparó la situación actual con las crisis energéticas de la década de 1970, asociadas a conflictos en Medio Oriente, y con el impacto de la invasión rusa de Ucrania en 2022. Según explicó, el nivel de afectación en el suministro energético supera los antecedentes históricos.

“Muchos de nosotros recordamos las dos consecutivas crisis petroleras de los años 1970 (...) En cada crisis, el mundo perdió unos cinco millones de barriles de crudo por día”, señaló. A continuación, precisó la magnitud del escenario actual: “En la actualidad perdimos 11 millones de barriles por día, así que más que los dos grandes choques petroleros juntos”.

La advertencia de la AIE se produce en el contexto de la guerra en Medio Oriente, que entró en su cuarta semana tras el inicio de los ataques el 28 de febrero por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán. El conflicto elevó la tensión en torno a la infraestructura energética y a rutas clave para el suministro global.

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El director de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol (REUTERS)

En ese escenario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobierno iraní intercambiaron amenazas de destruir plantas energéticas. Washington dio a Teherán un plazo de 48 horas para abrir el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que pasa cerca de una quinta parte de la producción mundial de petróleo y gas natural. Desde el inicio de la guerra, ese paso permanece prácticamente bloqueado.

Birol también detalló el impacto directo del conflicto sobre las instalaciones energéticas en la región. “Al menos 40 ‘infraestructuras energéticas en la región están gravemente o muy gravemente dañadas a lo largo de nueve países’”, indicó durante su exposición.

Días antes, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) informó que los países miembros de Asia y Oceanía pusieron a disposición de los mercados sus reservas estratégicas de petróleo de forma inmediata, mientras que los stocks de América y Europa comenzarán a liberarse desde fines de marzo, en respuesta a la disrupción energética provocada por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (AP)

“Los países miembros de la AIE presentaron planes individuales de puesta en marcha. Esos planes indican que los Estados miembros de Asia y Oceanía pondrán a disposición esas reservas inmediatamente, y que las reservas de los miembros de América y Europa se pondrán a disposición desde finales de marzo”, indicó la agencia con sede en París en un comunicado.

La medida surge de la decisión adoptada por unanimidad por los 32 países miembros, que acordaron liberar al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas. Se trata del sexto desbloqueo de este tipo desde la fundación de la AIE hace medio siglo y el más ambicioso hasta la fecha: más que duplica los 182,7 millones de barriles liberados en 2022 tras la invasión rusa a Ucrania.

Una actualización posterior elevó la cifra total a casi 412 millones de barriles, de los cuales el 72% corresponde a petróleo crudo y el resto a productos derivados. “Esta acción colectiva de emergencia, la más grande jamás realizada, proporciona un amortiguador significativo y bienvenido”, señaló la agencia.

(Con información de AFP)

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