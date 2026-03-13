La crisis del petróleo se agrava a medida que los operadores se inquietan por un bloqueo más prolongado del estrecho de Ormuz

Los petroleros Erietta Latsi y Parnassos permanecen anclados en el estrecho de Ormuz, en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, durante el 10 de marzo de 2026. REUTERS/Benoit Tessier

La peor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero no muestra signos de remitir pronto, ofreciendo a la economía global escaso alivio ante el aumento del 40% en los precios del crudo desde el inicio de la guerra con Irán.

En los primeros días tras el bombardeo estadounidense e israelí a Irán, algunos operadores afirmaron que creían que el cierre del estrecho de Ormuz, durante años el peor escenario posible para el mercado petrolero, sería breve. Ahora, dos semanas después, se preparan para una interrupción más prolongada que, día tras día, reduce el suministro.

Mojtaba Khamenei, en sus primeras declaraciones como nuevo líder de Irán esta semana, afirmó que su país debería mantener cerrado el estrecho. Al mismo tiempo, el presidente estadounidense Donald Trump publicó en redes sociales que impedir que Irán posea armas nucleares era más importante para él que los altos precios del petróleo, incluso mientras su país lideraba una liberación récord de reservas de emergencia a nivel mundial.

Para los armadores, que casi todos evitan el estrecho de Ormuz, sus comentarios reforzarán la desconfianza hacia los tránsitos tras una semana marcada por múltiples ataques a buques mercantes, uno de los cuales dejó a tres tripulantes desaparecidos. También se han difundido informes —desmentidos por Estados Unidos— de que Irán está empezando a colocar minas en este punto estratégico marítimo. Noruega, una de las principales potencias marítimas del mundo, ha ordenado a su flota que se mantenga alejada.

“Comprendemos que la situación ha empeorado y que ahora experimentamos un mayor grado de inseguridad”, declaró Alf Tore Sorheim, director de asuntos marítimos del país. “Las condiciones siguen siendo muy peligrosas para el transporte marítimo comercial”.

Los futuros del petróleo Brent experimentaron mayores oscilaciones en dos días de marzo de esta semana que en años anteriores, reflejando el impacto del bloqueo de Ormuz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Trump, permitir el cierre del estrecho de Ormuz es una decisión crucial que ya ha disparado los precios de la gasolina a su nivel más alto durante su presidencia, con las elecciones de mitad de mandato previstas para finales de este año.

Si cesaran las hostilidades e Irán garantizara el paso seguro a sus buques, millones de barriles volverían a inundar los mercados mundiales, contribuyendo a que los precios del petróleo y los combustibles volvieran a caer.

En cambio, los operadores se han enfrentado a una volatilidad vertiginosa.

En tan solo dos días de esta semana, los precios se dispararon hasta los 120 dólares por barril antes de desplomarse hasta poco más de 80 dólares, una oscilación mayor en 48 horas que la de los tres años anteriores. Los futuros del Brent se sitúan ahora cerca de los 100 dólares.

Impacto en la oferta

Y el impacto en el mercado crece día a día. Los productores de Oriente Medio ya han paralizado la producción de más de 6 millones de barriles diarios de petróleo.

La Agencia Internacional de Energía, principal asesor energético del mundo, afirma que el bloqueo del estrecho de Ormuz está provocando la mayor interrupción del suministro registrada hasta la fecha, y que los productores de combustible están reduciendo la producción, reducciones que pueden tardar semanas en revertirse.

Un gráfico de barras ilustra los recortes máximos actuales en la producción de petróleo de Arabia Saudita, EAU, Kuwait e Irak debido al bloqueo de Ormuz, comparándolos con la producción de febrero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los países consumidores, encabezados por Estados Unidos, emprendieron esta semana un esfuerzo por controlar los precios, comenzando con planes para liberar 400 millones de barriles de petróleo almacenados en todo el mundo.

Algunos países están adoptando medidas proteccionistas para mantener el suministro de combustible en el país, incluyendo aranceles y restricciones a la exportación. Funcionarios estadounidenses también han considerado públicamente intervenir directamente en los mercados de futuros, aunque algunos restaron importancia a la posibilidad de tal medida.

Todas estas medidas son paliativas en comparación con el cierre total del estrecho de Ormuz, y las opciones para controlar los precios del petróleo se están agotando rápidamente.

La AIE estimó el jueves que más de 600 millones de barriles de petróleo y combustible que transitan por Ormuz se verán interrumpidos este mes, y casi 250 millones de barriles de producción petrolera en Oriente Medio.

Buques cisterna navegan en el Golfo Pérsico, cerca del Estrecho de Ormuz, vistos desde el norte de Ras al-Khaimah, cerca de la frontera con la región de Musandam de Omán, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en los Emiratos Árabes Unidos, 11 de marzo de 2026. REUTERS/Stringer

“Cada día que el estrecho permanece cerrado, estamos reduciendo cada vez más la producción en fase inicial”, declaró Amrita Sen, cofundadora de la consultora Energy Aspects, en una entrevista con Bloomberg TV. “Deberíamos estar en niveles mucho más altos. Existe temor a una intervención política estadounidense, pero Estados Unidos también se está quedando sin opciones”.

Arabia Saudita, el mayor productor de la región, está utilizando todos los recursos a su alcance para seguir suministrando barriles a las refinerías de todo el mundo.

El director ejecutivo de Saudi Aramco declaró esta semana que prevé que el oleoducto que atraviesa el país hasta la costa del Mar Rojo alcance pronto su plena capacidad, lo que permitirá exportar unos 5 millones de barriles diarios.

Una flotilla de superpetroleros que se extiende desde el Mar Rojo hasta Singapur se dirige a Singapur para transportar esos barriles.

Se trata de una proeza logística sin precedentes, y los operadores observan atentamente la rapidez con la que Arabia Saudita restablece por completo el flujo de petróleo. Las exportaciones alcanzan actualmente los 2,9 millones de barriles diarios.

Es posible que la ruta alternativa siga siendo necesaria durante un tiempo.

Esta semana, siete buques fueron alcanzados en el Golfo Pérsico y sus alrededores. Un barco fue alcanzado en medio del estrecho de Ormuz mientras intentaba escapar.

El Reino Unido declaró el jueves que los informes sobre el minado iraní en la vía marítima “se han vuelto cada vez más claros”, aunque el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, insistió un día después en que “no había pruebas claras” de que Teherán lo hubiera hecho.

Reservas de emergencia

Uno de los factores que frenará los precios será el ritmo al que los países liberen petróleo de sus reservas de emergencia.

En 2022, cuando se puso en marcha un programa similar, Estados Unidos logró liberar a un ritmo de unos 900.000 barriles diarios durante tres meses, un ritmo que, según el secretario de Energía, Chris Weight, causó daños.

Sin embargo, no está claro con qué rapidez podrán países asiáticos como Japón comercializar sus reservas. Actualmente, los compradores japoneses tienen mayor necesidad que el resto del mundo.

En cualquier caso, nada de esto puede reemplazar al estrecho de Ormuz si permanece cerrado durante un período prolongado.

“La liberación de reservas estratégicas de petróleo es, en esencia, un tratamiento sintomático”, afirmó Arne Lohmann Rasmussen, analista jefe de A/S Global Risk Management. “No resuelve el problema de fondo: el cierre del estrecho de Ormuz. Y, por el momento, no hay indicios de que vaya a reabrirse pronto”.

(Bloomberg)